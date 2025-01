Réduisez votre stress grâce à une épice culinaire exceptionnelle

Une épice spécifique pourrait être votre alliée pour diminuer le stress et booster votre moral. Nous vous dévoilons laquelle et comment l'utiliser efficacement. Curieux de savoir de quelle épice il s'agit ?

Tl;dr Le curcuma aide à réduire le stress et améliorer l’humeur.

La curcumine, composé du curcuma, combat inflammation et stress oxydatif.

Intégrer le curcuma à l’alimentation quotidienne optimise ses bienfaits.

Le curcuma : une épice qui booste le bien-être

Avez-vous déjà pensé à intégrer des épices à votre alimentation pour améliorer votre santé ? Si ce n’est pas le cas, il est temps de réviser vos habitudes culinaires. Le curcuma, cette épice dorée, indispensable à la préparation des currys, pourrait bien être votre meilleur allié pour combattre le stress.

L’arme secrète du curcuma : la curcumine

La magie du curcuma réside dans un composé appelé curcumine. Agissant comme un bouclier, il lutte contre les inflammations et le stress oxydatif, souvent responsables de troubles de l’humeur et de l’anxiété.

Comme le souligne Karman Meyer, diététicienne et auteure, « l’inflammation peut entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale, et la dépression alimente une réponse inflammatoire dans le corps ».

Sachez que le curcuma se trouve sous différentes formes. On le connaît généralement en poudre, mais il est également possible de l’acheter frais auprès de certains primeurs et épiceries exotiques. Pour en profiter dès le petit-déjeuner, pourquoi ne pas préparer un golden milk latte, une boisson tendance à base de lait, de curcuma, de cannelle et de gingembre ? Astuce : ajoutez une pincée de poivre noir pour optimiser l’absorption de la curcumine.

Le curcuma se marie également bien avec d’autres aliments. Ainsi, vous pouvez :

Saupoudrer du curcuma sur des légumes rôtis ou dans un smoothie pour rehausser les saveurs.

Ajouter du curcuma sur du pain grillé à l’avocat ou dans un houmous.

Incorporer du curcuma dans des infusions ou des soupes de légumes.

Le bien-être : une question globale

Il est important de rappeler que le curcuma ne fait pas tout. Comme le souligne Miranda Galati, diététicienne et fondatrice de Real Life Nutritionist, « aucun aliment ou composé ne peut à lui seul éliminer le stress ». Pour vraiment mesurer les effets du curcuma sur votre organisme, il est conseillé d’adopter une bonne hygiène de vie, incluant une alimentation équilibrée et variée, une activité sportive régulière et la pratique de la méditation.

En plus de ses bienfaits anti-inflammatoires, le curcuma apaisera votre esprit et boostera votre bien-être mental. Alors, pourquoi ne pas faire de cette épice dorée un allié de votre santé ?