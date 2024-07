Reconquête s’allie à l’AFD, naissance d’un nouveau groupe d’extrême droite en Europe

Le groupe "Europe des nations souveraines", influencé par le parti allemand AfD, comprend Sarah Knafo, élue lors des élections européennes du 9 juin sur la liste de Marion Maréchal. Que signifie cette inclusion ?

Le paysage politique de l’Union Européenne a connu une évolution significative le 10 juillet dernier. Le parti AfD, à la réputation controversée en raison de son idéologie d’extrême droite, a officialisé la création d’un nouveau groupe parlementaire du nom d’“Europe des nations souveraines”.

Une coalition d’ampleur modérée

Ce nouvel assemblage regroupe 25 eurodéputés issus de huit différents États de l’Union Européenne. Parmi les personnalités notables de ce groupe, on retrouve l’élue française de Reconquête, Sarah Knafo, qui en est l’une des trois vice-présidents.

De plus, les présidences sont attribuées à René Aust du parti allemand AfD et à Stanislaw Tyszka de Konfederacja, parti d’extrême droite polonais.

Annonce polémique

La formation de ce groupe est survenue deux jours seulement après la constitution d’une autre coalition politique d’extrême droite, le groupe “Patriotes pour l’Europe”, qui compte 84 eurodéputés, incluant des membres du Rassemblement national et du Fidesz de Viktor Orban.

Les dessous d’une transition

Rappelons que l’AfD a fait l’objet d’une exclusion du groupe “Identité et démocratie” lors de la précédente législature, principalement en raison de scandales et de soupçons d’allégeance avec la Chine et la Russie. Il est donc à noter que cette annonce marque un nouveau départ pour le parti allemand au sein du Parlement européen.

Enfin, selon un communiqué de René Aust, parmi les 25 eurodéputés de l’“Europe des nations souveraines”, l’AfD forme le plus gros contingent avec 14 élus, suivi du parti bulgare Wasraschdane et du parti polonais Konfederacja possédant trois représentants chacun.