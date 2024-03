Rachida Dati soutient Aya Nakamura, cible de l’extrême droite

La célébrité franco-malienne suscite l'ire de l'extrême droite suite à des rumeurs la voyant incarner Édith Piaf lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024.

Dans un contexte de tensions croissantes, Rachida Dati, notre Ministre de la Culture, a mis en garde contre les “prétextes pour s’attaquer à quelqu’un par pur racisme”. En effet, les cibles de ces attaques sont souvent des artistes de renom, telle que Aya Nakamura, qui font face à des comportements inacceptables.

« S’attaquer à une artiste pour ce qu’elle est, est inacceptable, c’est un délit », a affirmé Rachida Dati lors d’une audition au Sénat. Un rappel fort de nos valeurs républicaines, nécessaires face aux attaques récentes de l’extrême droite contre la chanteuse franco-malienne.

⚖️ La Licra apporte tout son soutien à @AyaNakamuraa, victime d'un groupuscule archéo-raciste.

Les Natifs, dont nous signalons les agissements au procureur de la République, suivront le même chemin que Génération identitaire, dissous en 2021.https://t.co/BnSp4vhKnv — Licra (@_LICRA_) March 11, 2024

Stigmatisation et polémiques

Aya Nakamura, célèbre à l’international, est l’objet des foudres de l’extrême droite française, insupportée par l’idée qu’elle puisse chanter aux Jeux Olympiques. Une hypothèse non confirmée, mais suffisante pour provoquer une vague de mépris et d’intolérance. En cause, son style de chant et son usage de la langue française, caractéristiques de son art.

Des attaques de l’extrême droite

Ce week-end, un premier grand meeting de campagne, celui du parti d’extrême droite Reconquête !, a été marqué par des huées à l’évocation du nom de l’artiste. L’assaut n’a pas manqué de provoquer un tollé, représentatif des tensions qui traversent le pays.

De plus, un groupuscule d’extrême droite a affiché publiquement son racisme en déployant une banderole où l’on pouvait lire : « Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako ! ».

Soutiens et solidarités

Malgré ces attaques, Aya Nakamura a reçu de nombreux soutiens. Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie d’ouverture des JO, s’est dit “profondément choqué par le racisme dont est victime Aya Nakamura”.

De prometteuses cérémonies devraient donc célébrer la beauté et la richesse de la diversité française. Aya Nakamura, quant à elle, a remercié publiquement sa communauté pour son soutien sans faille.