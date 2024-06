Rachida Dati souhaite une sanction pénale spécifique aux attaques d’œuvres d’art

Samedi, une militante du groupe Riposte Alimentaire a pris pour cible une œuvre de Claude Monet exposée au musée d'Orsay à Paris.

Interpellation au musée d’Orsay

Une perturbation notable a eu lieu samedi dernier, au sein du réputé musée d’Orsay à Paris. Une activiste de l’association écologique Riposte Alimentaire, groupement connu pour ses actions parfois radicales, a ciblé “Les Coquelicots”, célèbre tableau du grand maître de l’impressionnisme, Claude Monet.

Selon le constat des autorités, la militante a recouvert le chef d’œuvre d’un sticker rouge avant de poser sa main sur le mur à proximité.

Arrestation et répercussions

Le parquet de Paris, comme le rapportent les médias TF1/LCI, a confirmé que la suspecte avait été mise en garde à vue, pour dégradation d’un bien culturel précieux. De plus, il est à noter que l’auteure de l’acte n’est pas une inconnue pour la justice.

“Encore une fois, une institution culturelle et une œuvre d’art sont prises pour cibles par des iconoclastes”, a dénoncé la ministre de la Culture, Rachida Dati, condamnant de tels actes non justifiés et appelant à leur cessation.

🦺 ACTION EN COURS – PARIS Samedi 1er Juin, 10h Une citoyenne engagée avec la campagne Riposte Alimentaire a recouvert le tableau "Les Coquelicots” d'une version cauchemardesque du même tableau, représentant un champ de coquelicots en 2100. #A22Network #RiposteAlimentaire [1] pic.twitter.com/SpHbfuTI0r — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) June 1, 2024

Restauration et réouverture

Malgré ces événements troublants, la restauration rapide de l’œuvre a permis au musée d’Orsay de révéler que “l’exposition est désormais accessible intégralement au public”. Une déclaration affirmée après que l’œuvre, protégée par une vitre, ait été examinée et traitée par une restauratrice compétente.

Action symbolique ?

Cette militante engagée avait superposé à la beauté champêtre de l’œuvre de Monet, une vision d’apocalypse dans des tons rouges, symbolisant l’impact du réchauffement climatique. Une dénonciation extrême qui semble illustrer le message alarmiste croissant de Riposte Alimentaire.

Ces derniers mois, le collectif n’hésite pas à s’en prendre à des œuvres majeures pour attirer l’attention sur leur cause. Pour rappel, ils ont déjà revendiqué un jet de soupe sur la “Joconde” au Louvre et vandalisé “Le Printemps” de Monet au musée des Beaux-arts de Lyon.