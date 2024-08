Qui sont les cinq personnes poursuivies suite à l’overdose fatale de Matthew Perry ?

L'acteur Matthew Perry se retrouvait malheureusement en mauvaise compagnie, entre deux médecins véreux, une admiratrice de la mafia et des assistants très empressés.

TL;DR Matthew Perry est décédé d’une overdose, son entourage est impliqué.

La personne ayant fourni la dose mortelle à Perry est en détention.

Deux médecins lui auraient vendu une grande quantité de kétamine.

Une affaire choquante : le décès de Matthew Perry

Triste fin pour l’acteur américain Matthew Perry, vedette de la série “Friends”, décédé le 28 octobre 2023 d’une surdose de kétamine. Une enquête révèle l’implication de cinq personnes proches de l’acteur qui auraient “profité de sa dépendance pour s’enrichir”, selon le procureur fédéral, Martin Estrada.

Les coupables présumés

La cible première des enquêteurs a été le fournisseur de la dose fatale. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’une Américano-Britannique de 41 ans qui aurait fourni la kétamine ayant entraîné la mort de la star.

Des complices au cœur de l’entourage de Perry

Deux individus, Kenneth Iwamasa et Erik Fleming ont également été mis en cause pour avoir fourni activement de la drogue à l’acteur. Accusé d’avoir administré plus de 20 injections de kétamine au cours des quatre jours précédant le décès de Perry,

Iwamasa, l’assistant de l’acteur, risque quinze ans de prison. Fleming, une connaissance de Perry qui lui rendait des services, risque quant à lui vingt-cinq ans de prison.

L’implication surprenante de deux médecins

Enfin, deux médecins auraient vendu pour “55.000 dollars” de kétamine à Matthew Perry en deux mois, soit une vingtaine de flacons revendus 2.000 dollars chacun à l’acteur selon le procureur.

Les deux médecins ont comparu devant le tribunal, l’un ayant déjà plaidé coupable et risquant jusqu’à dix ans de prison, tandis que le second a été libéré sous caution, en attente de son procès prévu le 8 octobre.