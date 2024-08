Qui est Mike Lynch, le “Bill Gates britannique” disparu en Sicile dans un naufrage ?

Le magnat britannique qui s'est fait connaître dans le monde de la technologie et a conseillé deux Premiers ministres, est porté disparu avec cinq autres personnes suite à un naufrage de super-yacht. Que s'est-il vraiment passé lors de ce drame ?

Disparition en mer du “Bill Gates britannique”

Mike Lynch, entrepreneur emblématique du monde tech britannique, est actuellement porté disparu suite au naufrage d’un super-yacht sur les côtes italiennes. Ce naufrage survient dans un contexte de conditions météorologiques extrêmes ayant sévi sur la côté.

Un naufrage aux circonstances troublantes

Au cœur de la nuit, des vents violents et une pluie torrentielle ont fait chavirer le voilier “Bayesian”. Ce dernier, mesurant 56 mètres de long et battant pavillon britannique, a coulé non loin de Porticello, ville située à environ 15 kilomètres à l’est de Palerme. Selon certains rapports, le voilier aurait rencontré une trombe marine, un phénomène climatique de plus en plus récurrent en Europe.

Parmi les personnes à bord, douze passagers et dix membres d’équipage se trouvaient essentiellement de nationalité britannique. Six d’entre eux sont toujours portés disparus, y compris la fille de Mike Lynch, Hannah. Sa femme, Angela Bacares, a pu être secourue et est hospitalisée avec de légères blessures.

Mike Lynch, un entrepreneur phare du secteur tech

Surnommé le « Bill Gates britannique », il est le fondateur de l’éditeur de logiciels Autonomy. Cet homme d’affaires de 59 ans est l’un des entrepreneurs britanniques les plus célèbres du secteur tech. Sa fortune est estimée à 600 millions d’euros selon le « Sunday Times ».

En 1996, il a co-fondé Autonomy qui a développé un logiciel révolutionnaire capable d’extraire des informations utiles à partir de sources variées tels que les appels téléphoniques, courriers électroniques et vidéos.

Un passé judiciaire récent

Ces dernières années, Mike Lynch a été au cœur d’une affaire de fraude liée à la vente de Autonomy au groupe américain HP pour une somme de 11 milliards de dollars en 2011.

Il a été accusé d’avoir artificiellement gonflé les chiffres de l’entreprise. Ce procès débuté en 2011 a abouti à son extradition vers les États-Unis en 2023. Cependant, en juin dernier, “il a été acquitté” à l’issue d’un procès à San Francisco.