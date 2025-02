Qu’est-ce que l’infection polymicrobienne dont est atteint le Pape François ?

Qu'est-ce que l'"infection polymicrobienne" qui a conduit à l'hospitalisation du Pape François ? Découvrez les détails de cette maladie qui affecte le leader spirituel de l'Église catholique.

Tl;dr Le Pape François, hospitalisé, souffre d’une « infection polymicrobienne des voies respiratoires ».

Son état de santé présente un « tableau clinique complexe ».

Il est hospitalisé à l’hôpital Gemelli, pour la quatrième fois depuis 2021.

L’évolution préoccupante de l’état de santé du Pape François

Le Pape François, âgé de 88 ans, est actuellement hospitalisé à l’hôpital Gemelli de Rome. La cause de cette hospitalisation, initialement due à une bronchite, s’est aggravée, révélant un « tableau clinique complexe ».

Une infection polymicrobienne déroutante

Les examens médicaux du souverain pontife ont révélé une « infection polymicrobienne des voies respiratoires ». Cette infection, comme l’a précisé le Vatican, est causée par plusieurs bactéries, soit issues de notre microbiote, soit extérieures. Ce type d’infection, selon l’organisation European Lung Foundation, est typique des pneumonies contractées en milieu hospitalier.

Des conséquences potentiellement graves

La présence de plusieurs bactéries risque de modifier le cours de l’infection et peut conduire à une évolution plus grave de la maladie, comme le souligne la thèse Les organismes modèles pour étudier l’infection polymicrobienne humaine : intérêt du modèle Drosophila melanogaster d’Alexandre Robert. Une telle infection nécessite un changement de thérapie et un traitement plus adapté.

Le Pape François, un patient régulier de l’hôpital Gemelli

Le Pape François, dont le vrai nom est Jorge Bergoglio, connaît bien l’hôpital Gemelli, où il est actuellement soigné. Depuis 2021, il y a été admis à quatre reprises, pour diverses afflictions allant d’une opération d’une hernie abdominale à une lourde opération du côlon. La bronchite pour laquelle il a été hospitalisé cette fois-ci n’est pas non plus une première, puisqu’il en avait déjà souffert en novembre 2024.

Le Vatican, tout en restant discret sur les détails du traitement, assure que le Pape François bénéficie d’une « hospitalisation appropriée » et est maintenu en « repos absolu » comme recommandé par les médecins.