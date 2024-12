Quels sont les avantages recherchés par les Français dans leurs placements financiers?

Découvrez les secrets de l'épargne : vous serez surpris de connaître les atouts que les Français recherchent pour optimiser leurs placements financiers !

Les Français et leurs stratégies d’épargne

Selon une récente étude réalisée par OpinionWay pour la fintech XTB, 57% des Français optent pour des placements liquides et sans risques. L’objectif premier est de préserver le capital, quitte à sacrifier une partie de la performance potentielle.

En effet, seuls 25% des personnes interrogées envisagent d’ajuster leurs stratégies d’épargne pour se protéger contre l’inflation.

Placements préférés et appréhension des risques

Inévitablement, les livrets d’épargne, à l’image du Livret A, sont les plus plébiscités. Pour près de la moitié des sondés, il s’agit de la meilleure solution pour garantir la sécurité des placements. Les autres options d’investissement, telles que l’or et l’immobilier, attirent respectivement 35% et 23% des répondants.

Le jugement sur les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies, bien que jugées risquées par 64% des Français, semblent particulièrement intéressantes pour les plus jeunes. En effet, 12% des 18-24 ans estiment que ces actifs peuvent être « performants à long terme ». Par ailleurs, cette étude a également révélé que 69% des sondés considèrent les actions comme des placements risqués, renforçant l’idée d’une aversion générale au risque.