Quels défis de santé affrontent les astronautes de la NASA, Sunita Williams et Butch Wilmore, après leur retour sur terre ?

Quels sont les défis de santé auxquels les astronautes de la NASA, Sunita Williams et Butch Wilmore, sont confrontés après leur retour sur Terre ?

Tl;dr Les astronautes Sunita Williams et Butch Wilmore reviendront sur Terre le 18 mars à 18h.

Leur retour pourrait entraîner des problèmes de santé liés à l’adaptation à la gravité terrestre.

Des programmes de réhabilitation soutenus par la NASA les aideront à surmonter ces défis.

Le retour sur Terre de Sunita Williams et Butch Wilmore

Sur la terre ferme, c’est l’attente du retour sur Terre des astronautes de la NASA, Sunita Williams et Butch Wilmore. Prévu pour le 18 mars à 18h, leur retour suscite cependant des inquiétudes quant à l’impact sur leur santé.

Les défis de la réadaptation à la gravité

Si l’espace est un lieu extraordinaire, le retour sur Terre n’est pas sans conséquences. Après une longue période en microgravité au sein de la Station spatiale internationale, les astronautes subissent d’importantes modifications physiologiques et psychologiques.

Leur corps, habitué à l’absence de poids, doit se réadapter à la gravité terrestre, un processus qui peut prendre des semaines, voire des mois.

Les conséquences sur la santé

Parmi les effets indésirables, on note une fatigue, une difficulté à marcher et une moindre endurance. En microgravité, les muscles ne supportent pas le poids comme sur Terre, ce qui entraîne une atrophie musculaire, notamment dans les jambes, le dos et le cou. Ainsi, Williams et Wilmore pourraient voir leur force musculaire diminuée, rendant difficile leur capacité à se tenir debout, à marcher et à maintenir leur équilibre.

De plus, les astronautes peuvent perdre jusqu’à 1% de leur masse osseuse par mois dans l’espace. Cela augmente leur susceptibilité aux fractures et nécessite plusieurs mois de récupération. En général, les astronautes suivent un entraînement de renforcement musculaire, ainsi qu’un régime riche en calcium et en vitamine D.

Les troubles de la vision et le défi psychologique

De nombreux astronautes reviennent avec des problèmes de vision, une affection connue sous le nom de Syndrome Neuro-oculaire Associé aux Vols Spatiaux (SANS). Cela peut résulter en une vision floue et des difficultés à se concentrer sur des objets proches.

Le retour de l’espace n’est pas seulement un défi physique – il en est aussi un psychologique. Après des mois dans l’espace, les astronautes doivent s’adapter à la surcharge sensorielle de la Terre, aux interactions sociales et aux routines quotidiennes. Certains peuvent ressentir un sentiment de perte ou de désorientation après une expérience aussi intense et transformatrice.

Un soutien continu de la NASA

Heureusement, le voyage de Sunita Williams et Butch Wilmore ne se termine pas à leur atterrissage sur Terre.

C’est le début d’un autre processus d’adaptation. Malgré les nombreux défis que pose le retour à la gravité, des programmes rigoureux de formation et de réhabilitation, ainsi que les systèmes de soutien de la NASA, les aideront à faire cette transition en douceur.