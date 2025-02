Quelle est la part de responsabilité des gènes dans le cancer ? Des mesures pour réduire le risque

Quelle est la responsabilité de nos gènes dans l'apparition du cancer ? Découvrez quelques mesures simples pour réduire le risque.

Tl;dr La génétique peut influencer le risque de cancer, notamment via des mutations génétiques héritées.

La recherche génétique progresse, permettant de mieux prédire et prévenir le cancer.

Les choix de vie, l’alimentation saine et le dépistage régulier peuvent réduire le risque de cancer.

Le rôle de la génétique dans le risque de cancer

Le cancer est souvent perçu comme une maladie du hasard, mais il est indéniable que la génétique joue un rôle significatif dans le risque individuel. En effet, certaines mutations génétiques héritées, comme celles des gènes BRCA1 et BRCA2, peuvent augmenter de manière significative la probabilité de développer certains cancers, tels que le cancer du sein et de l’ovaire.

L’évolution de la recherche génétique

La bonne nouvelle est que les avancées en recherche génétique rendent possible une meilleure prédiction et prévention du cancer. « Connaître l’histoire de santé de sa famille et consulter un médecin peut changer la vie », affirme le Dr. Avinash Upadhyay, oncologue médical.

La prévention : un outil puissant

Bien que la génétique puisse influencer le risque de cancer, la conscience et l’action opportune peuvent faire toute la différence. Il existe plusieurs moyens de réduire le risque de cancer par des choix de vie :

Une alimentation saine: Manger des fruits, des légumes, des céréales complètes et des protéines maigres tout en limitant les aliments transformés et les viandes rouges peut aider à diminuer le risque de cancer.

Manger des fruits, des légumes, des céréales complètes et des protéines maigres tout en limitant les aliments transformés et les viandes rouges peut aider à diminuer le risque de cancer. Exercice régulier: L’activité physique est associée à un risque réduit de plusieurs cancers, y compris le cancer du sein et du côlon.

L’importance du dépistage

Enfin, la détection précoce par des dépistages réguliers peut attraper les cancers tôt, lorsqu’ils sont les plus traitables. Ces stratégies, combinées à la connaissance de l’histoire familiale, peuvent aider à réduire le risque global de développer un cancer. Comme l’affirme le professeur Somashekhar S P, directeur de l’Institut international d’oncologie Aster, « Comprendre ce risque peut être un outil puissant ».