Qu’attendre des auditions de l’Arcom pour les 15 fréquences TNT?

L'autorité de l'audiovisuel planifie la réattribution de 15 fréquences de la TNT qui arriveront à échéance en 2025. Par conséquent, 25 candidats, dont C8 et CNews, sont dans la course et seront étroitement surveillés. Quels seront les retombées pour ces chaînes?

TL;DR L’Arcom remet en jeu quinze canaux de la TNT pour 2025.

Les chaînes actuelles et dix autres projets sont en concurrence.

L’Arcom sanctionne les chaînes enfreignant leurs obligations.

L’autorité de l’audiovisuel relance le jeu des canaux TNT

En 2025, la télévision traditionnelle pourrait avoir un visage différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. L’instance régulatrice de l’audiovisuel, l’Arcom, a récemment annoncé que quinze canaux de la Télévision numérique terrestre (TNT) seront remis en jeu.

Alors que toutes les chaînes actuelles souhaitent garder leur canal, elles devront faire face à d’éventuels défis lancés par d’autres candidatures concurrentes.

Le défi de garder son canal

Les autorisations de ces chaînes touchent à leur expiration en 2025. Tous les propriétaires de celles-ci souhaitent conserver le droit d’utiliser leur canal. Cependant, ils ne seront pas seuls dans la course : ils seront en concurrence avec dix autres projets.

Parmi ces challengers, nous avons le groupe TF1 qui vise à ajouter deux nouvelles chaînes à son portefeuille, ainsi que d’autres potentiels nouveaux arrivants sur le marché tel que le magazine L’Express, Le Média, le groupe Ouest-France, ou encore le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

📺 #AuditionsTNT | Du 8 au 17 juillet 2024, le collège de l'Arcom auditionnera les candidats pour 15 canaux de la #TNT disponibles en 2025. Chaque audition retransmise en direct sur X sera sous-titrée et traduite en #LSF. 👉 https://t.co/SZOEz4xaNW pic.twitter.com/EaqgGhRpWe — Arcom (@Arcom_fr) July 4, 2024

Le rôle régulateur de l’Arcom

L’Arcom joue ici le rôle de gardien et de facilitateur pour ces émetteurs. Ce dernier accorde aux intervenants le droit d’utiliser les fréquences radioélectriques. Toutefois, ce n’est pas sans conditions. “L’Arcom prendra notamment en compte le pluralisme de l’information et des courants d’expression socio-culturels, l’intérêt pour le public ou encore l’engagement de la candidature en matière de soutien à la création, sa contribution et les mesures prises en matière sociétale et de protection des publics”, précise l’entreprise dans un communiqué.

Les conséquences des violations des obligations

Ce processus d’attribution n’est pas une voie libre pour les chaînes. Ils doivent respecter leurs engagements sous peine de sanctions de la part de l’Arcom. Cette dernière peut engager un dialogue avec l’éditeur pour rectifier le tir. Cependant, si la chaîne persiste à violer ses obligations, elle peut faire face à une procédure allant jusqu’à une amende ou le retrait unilatéral du droit d’émettre sur la fréquence.

Bien que toutes les chaînes soient soumises à ce processus, deux cas suscitent une attention particulière : C8 et CNews. Ces deux chaînes, détenues par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, ont été sanctionnées à de nombreuses reprises par l’Arcom.