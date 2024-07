Quatorze enfants sont morts de coqueluche en France depuis le début 2024

Un bulletin de Santé Publique France nous alerte sur l'augmentation des cas de coqueluche dans l'Hexagone, qui a causé la mort de 14 personnes depuis le début de l'année. Quels sont les moyens de prévention ?

Tl;dr Renouveau de la coqueluche en France, principalement chez les nouveaux-nés.

SpF insiste sur une vigilance renforcée avec les futurs grands rassemblements.

Le vaccin est important pour protéger les enfants et leurs proches.

La recrudescence de la coqueluche se produit à travers toute l’Europe.

Impressionnante recrudescence de la coqueluche

Une forte recrudescence de la coqueluche, plus virulente que les dernières années, se manifeste depuis le début de cette année, en particulier chez les plus jeunes.

En effet, la pathologie respiratoire contagieuse semble particulièrement affecter les nouveau-nés, avec quatorze victimes mortelles et 80 hospitalisations “en raison d’une moins bonne vaccination que le reste de la population”.

Vigilance renforcée pour les grands rassemblements

Face à cette situation préoccupante, Santé publique France (SpF) appelle à une vigilance renforcée. En effet, la durée et l’ampleur de ce pic épidémique restent encore indécises. SpF préconise une extrême prudence durant les grands rassemblements prévus cette année, notamment lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Point de SPF sur l'épidémie de coqueluche : 17 décès en 2024, dont 13 nourrissons et un enfant de 4 ans

80 nourrissons hospitalisés, contre 41 pour toute l'année 2023https://t.co/FUTKNqh0BH pic.twitter.com/xiRyC06RI7 — Maître Pandaï (@Panda31808732) June 28, 2024

Plaidoyer pour une vaccination efficace

La coqueluche montre un patron d’occurrence cyclique, avec une recrudescence tous les trois à cinq ans. Les nourrissons à peine âgés de deux mois sont particulièrement susceptibles aux formes graves de l’infection.

En réaction, SpF insiste sur la vaccination des mères enceintes, pour garantir une protection des plus jeunes “jusqu’à l’obtention d’une protection vaccinale individuelle”. Signalons que pour les nourrissons de moins de trois mois, la vaccination des mères peut réduire significativement le risque de coqueluche, ainsi que le nombre d’hospitalisations et de décès associés.

Un phénomène d’ampleur européenne

Et il ne s’agit pas d’un problème isolé de la France. En effet, la recrudescence de la coqueluche sévit à travers toute l’Europe, avec un nombre croissant de cas.

L’intérêt commun vers une plan préventive précoce et efficace est ainsi d’un impératif sans précédant. Les vaccins contre la coqueluche sont ainsi plus que jamais nécessaires si on veut endiguer cette nouvelle vague.