Quand les microplastiques s’invitent dans nos artères

Les effets potentiels des microplastiques sur notre santé restent largement inconnus. Des chercheurs ont décidé de se pencher sur leur présence dans notre sang, surtout au niveau des plaques d'athérome. Mais quelle est réellement leur incidence sur notre santé ?

Tl;dr L’érosion du plastique forme des “microplastiques” capables de pénétrer le corps.

Les microplastiques ont été retrouvés dans les plaques d’athérome des artères.

Une étude liée la présence de microplastiques avec les maladies cardiaques.

Il est urgent d’étudier et d’éduquer sur les effets des plastiques sur la santé.

Un danger invisible : les microplastiques

Le plastique, omniprésent et créé par l’industrie pétrochimique, se dégrade en particules de moins de 5 mm, connues sous le nom de “microplastiques”.

Ces particules ont la faculté de pénétrer notre organisme, par le biais de notre alimentation, de l’eau ou même de l’air. Elles se retrouvent ainsi dans notre circulation sanguine. Mais quelles sont les conséquences pour notre santé ?

La menace silencieuse des microplastiques sur la santé

Une enquête récente publiée dans The New England Journal of Medecine a révélé les résultats d’une étude de l’IRCCS MultiMedica en Italie, où des chercheurs ont analysé les plaques d’athérome des artères de 257 adultes opérés entre 2019 et 2020.

Essentiels pour transporter le sang du cœur au cerveau, ces artères renfermaient des microplastiques chez plus de la moitié des participants, selon une analyse chimique et microscopique.

Le lien entre microplastiques et maladies cardiaques

Après la réalisation de l’étude, les chercheurs ont surveillé les participants jusqu’à juillet 2023. Ils ont constaté que ceux dont les plaques contenaient des microplastiques présentaient un risque quatre fois supérieur de souffrir de maladies cardiaques ou de mourir.

Ces résultats ne prouvent pas que les microplastiques sont la cause de ces maladies, mais ils montrent un lien clair et préoccupant. De plus, des niveaux élevés de molécules inflammatoires ont été observés dans les plaques contenant du plastique, suggérant que les microplastiques peuvent exacerber l’inflammation, favorisant à son tour les crises cardiaques et les AVC.

Réalité et urgence

Au sein d’une société où le plastique est omniprésent, pénétrant l’air, la terre et l’eau, ces résultats montrent l’urgence de mieux comprendre comment ces particules peuvent affecter notre santé.

En parallèle, il est indispensable de renforcer l’éducation des populations sur les dangers potentiels de cette exposition quotidienne et omniprésente aux plastiques.