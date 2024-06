Procuration pour les Législatives 2024 : guide pratique

Emmanuel Macron a créé la surprise le dimanche 9 juin en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale suite au triomphe du RN aux élections européennes. Les nouvelles élections législatives sont déjà programmées pour les 30 juin et 7 juillet.

Tl;dr Des élections législatives anticipées auront lieu fin juin et début juillet.

Ces élections font suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par Macron.

Il est possible de faire une procuration de vote sur le site du gouvernement.

Le ministère de l’Intérieur recommande d’établir la procuration le plus tôt possible.

Les élections législatives anticipées : une autre tournée en France

À peine les Européennes terminées, voilà que la France s’apprête pour un autre rendez-vous électoral. Le 30 juin et le 7 juillet prochains, des élections législatives anticipées se tiendront.

Ces événements font suite à l’annonce inattendue de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, en réaction à la victoire du Rassemblement national.

Le vote par procuration : une solution pour les absents

Pour ceux qui ne peuvent assister à l’élection, que ce soit pour le premier tour, le deuxième ou les deux, il est possible d’établir une procuration. Pour en faire une, il suffit de se connecter à l’un des comptes France Connect sur www.maprocuration.gouv.fr.

Renseigner vos informations personnelles

Indiquer la personne qui votera en votre nom

Remplissez le formulaire d’inscription

Le mandataire ne doit pas nécessairement être inscrit dans la même commune que vous mais il doit l’être sur les listes électorales.

Un système fiable mais nécessitant anticipation

Alors que le système permet déjà l’accès aux procurations pour ces deux votes, le ministère de l’Intérieur doit souligner qu’il n’y a pas de date limite pour l’établissement des procurations de vote. Il recommande cependant de les faire le plus tôt possible à cause des délais de traitement.

Des alternatives pour l’établissement d’une procuration

Outre le site officiel, vous pouvez télécharger le formulaire de demande de procuration sur le site service-public.fr. Il offre également la possibilité de revenir sur votre demande. De plus, si le déplacement est impossibles, vous pouvez demander un déplacement d’un agent de police à domicile après une demande écrite.