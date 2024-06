Prévention du cancer du pancréas : le pouvoir des statines

Une récente étude indique que les statines, des médicaments fréquemment utilisés pour le contrôle du cholestérol, pourraient aider à prévenir des cancers liés à une inflammation chronique, par exemple le cancer du pancréas.

Tl;dr La pitavastatine, une statine, pourrait être utilisée comme une arme anti-cancer.

Elle supprime l’expression de la protéine interleukine-33 (IL-33), liée à l’inflammation cancéreuse.

La pitavastatine a montré des effets suppressifs sur l’inflammation induite par l’environnement.

Les statines pourraient être utilisées dans la prévention du développement du cancer lié à l’inflammation chronique.

Une nouvelle utilité pour les statines : combattre le cancer

Selon des chercheurs du Mas General Cancer Center aux États-Unis, les statines, des médicaments habituellement prescrits pour le traitement de l’hypercholestérolémie depuis la fin des années 80, pourraient être utilisées comme une arme anti-cancer.

Les propriétés anti-inflammatoires de la pitavastatine

Dans leur recherche, ils ont découvert que ces médicaments pourraient aider à empêcher le développement d’une tumeur cancéreuse en bloquant certaines protéines inflammatoires. Plus spécifiquement, ils ont observé que la pitavastatine, une statine reconnue, supprime efficacement l’expression de l’interleukine-33 (IL-33).

Cette protéine, qui est favorisée par les toxines environnementales telles que les allergènes et les irritants chimiques, contribue au développement de cancers liés à une inflammation chronique.

Une prévention efficace contre certains types de cancer

Des expérimentations sur des souris ont permis d’illustrer l’efficacité de la pitavastatine à supprimer l’inflammation de la peau et du pancréas induite par l’environnement, prévenant ainsi le développement de cancers liés à l’inflammation. Un fait corroboré par une compilation de données de santé provenant de plus de 200 millions de personnes en Amérique du Nord et en Europe, où l’“utilisation de la pitavastatine a été associée à un risque considérablement réduit de pancréatite chronique et de cancer du pancréas”, selon les chercheurs.

Ces derniers envisagent maintenant de mieux comprendre l’impact potentiel des statines dans la prévention du développement de certains cancers liés à l’inflammation chronique. Le “blocage de la production d’IL-33 avec la pitavastatine peut constituer une stratégie préventive sûre et efficace pour supprimer l’inflammation chronique et le développement ultérieur de certains cancers”, estime le Dr Shawn Demehri, l’un des chercheurs principaux de cette étude.