Préservez cœur et reins en optant pour davantage de fruits et légumes

Des recherches récentes démontrent que l'augmentation de notre consommation de fruits et légumes contribue significativement à réduire notre pression artérielle, préserver nos reins et minimiser les dangers liés aux maladies cardiovasculaires. N'est-ce pas une excellente motivation pour manger plus sainement?

TL;DR Le traitement de l’hypertension peut affecter la santé rénale.

Augmenter la consommation de fruits et légumes améliore la santé rénale et réduit la tension artérielle.

Les chercheurs recommandent une attention accrue aux interventions diététiques dans la prise en charge de l’hypertension.

Des fruits et légumes pour une meilleure gestion de l’hypertension

Selon une nouvelle étude publiée dans The American Journal of Medicine, le 5 août 2024, une alimentation riche en fruits et légumes peut grandement contribuer à une meilleure gestion de l’hypertension, tout en préservant la santé rénale.

Du régime DASH à la cuisine méditerranéenne : une investigation sur cinq ans

L’étude, menée par des chercheurs de Dell Medical School – The University of Texas, a suivi pendant cinq ans 153 patients. Ces patients, hypertendus et présentant des taux élevés d’albumine dans les urines – un signe de troubles rénaux – ont été répartis en trois groupes.

Les patients du premier groupe ont augmenté leur consommation de fruits et légumes, tandis que le deuxième groupe s’est vu administrer du bicarbonate de sodium, connu pour diminuer la teneur en acide du sang. Le troisième groupe a reçu des soins médicaux standards.

Des constats encourageants

Au terme de ces cinq années d’étude, les résultats ont montré une amélioration de la santé rénale chez les patients qui consommaient davantage de fruits et légumes et ceux utilisant du bicarbonate de sodium. Toutefois, seuls les consommateurs de fruits et légumes ont vu leur tension artérielle diminuer et leur risque cardiovasculaire réduit.

Il est à noter que ces bénéfices ont été obtenus avec des doses plus faibles de médicaments que celles habituellement utilisées dans le traitement de l’hypertension. « Les fruits et légumes devraient constituer un traitement ‘fondamental’ pour les patients souffrant d’hypertension », souligne le Dr Maninder Kahlon.

L’importance des interventions diététiques

Les chercheurs déplorent le fait que le traitement de l’hypertension commence souvent par l’introduction de médicaments, alors que les interventions diététiques pourraient être bénéfiques dès le début. « Les interventions diététiques ne sont souvent pas recommandées et encore moins souvent exécutées. Néanmoins, elles sont efficaces et, dans ce cas, elles protègent les reins et le système cardiovasculaire », indique le Dr Donald E. Wesson, auteur principal de l’étude, incitant à davantage intégrer des stratégies nutritionnelles dans la prise en charge des maladies chroniques.

Cette étude souligne une fois de plus l’importance d’une alimentation équilibrée dans la préservation de notre santé.