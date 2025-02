Près de 900 conducteurs poursuivent Stellantis pour défauts du moteur PureTech

Près de 900 conducteurs mécontents intentent une action en justice contre le géant automobile Stellantis, accusé de fournir des véhicules équipés de moteurs PureTech présentant des défaillances.

Stellantis dans le collimateur de la justice

L’un des géants de l’automobile, Stellantis, est sur le point de faire face à une action en justice d’une ampleur considérable. En effet, une plainte collective a été déposée ce vendredi 14 février 2025. Cette action regroupe, à ce jour, près de 900 personnes.

Une plainte aux multiples accusations

La plainte, révélée par RMC, est portée par Me Christophe Lèguevaques. Il s’agit d’une action engagée contre Stellantis suite au scandale des moteurs Puretech.

Le groupe est accusé de tromperie aggravée, escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et mise en danger de la vie d’autrui. Me Lèguevaques, avocat au barreau de Paris et docteur en droit, a précisé que la plainte pourrait être complétée avec d’autres infractions, dont :

Atteintes involontaires à l’intégrité des personnes,

Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes,

Inexécution des obligations de signalement, de retrait, de rappel ou de mesures coercitives en matière de produits non conformes ou dangereux,

Violations diverses au Code de la route,

Pollution,

Recel.

Un nombre de plaignants en augmentation

Si pour l’instant près de 900 personnes sont impliquées dans cette action, d’autres devraient certainement s’ajouter à la liste. Les inscriptions à l’action pourront commencer à partir du jeudi 20 février à 18h30, sur la plateforme d’actions collectives myleo.legal.

Une tentative de rachat par Stellantis

Le 16 janvier dernier, Stellantis avait tenté de reconquérir la confiance de ses clients en lançant une plateforme d’indemnisation rétroactive pour ceux qui ont rencontré des problèmes avec le moteur PureTech entre 2022 et 2024.

Selon un porte-parole de Stellantis, cette plateforme permet aux clients de se faire rembourser s’ils ont connu des problèmes de courroie ou une surconsommation d’huile.