Mardi, le module d’ascension de la sonde Chang’e-6 a réussi son décollage de la surface de la lune, emportant avec lui des échantillons de sa face cachée, d'après un média d'état. Quelle sera donc la prochaine étape dans cette mission spatiale ?

Tl;dr La sonde Chang’e-6 chinoise a collecté des échantillons sur la face cachée de la Lune.

Les scientifiques estiment cette région prometteuse pour la recherche spatiale.

La mission Chang’e-6 s’inscrit dans le cadre de l’ambitieux programme spatial chinois.

Les Etats-Unis soupçonnent ce programme d’avoir des objectifs militaires dissimulés.

Les exploits de la Chine dans l’exploration lunaire

Le mardi 4 juin a été marqué par un événement crucial dans l’histoire de l’exploration lunaire. Selon l’administration spatiale chinoise (CNSA), la sonde Chang’e-6 a réussi à collecter des échantillons de la face cachée de la Lune, un “exploit sans précédent” dans l’histoire de l’exploration de notre satellite naturel.

Une photo historique : voici l'atterrisseur Chang'e 6 🇨🇳 posé sur la face cachée de la Lune, son bras déployé pour récolter des échantillons qui seront ramenés sur Terre.

Un cliché obtenu par un petit rover ! pic.twitter.com/ABtc2iKH1I — Thomas Appéré (@thomas_appere) June 4, 2024

La promesse de la face cachée de la Lune

Les chercheurs estiment que la face cachée de la Lune, nommée ainsi parce qu’elle est invisible depuis la Terre et non à cause d’une absence d’ensoleillement, présente un grand intérêt pour la recherche scientifique.

Contrairement à la face visible de la Lune, celle-ci n’a pas été recouverte par des coulées de lave anciennes ce qui laisse des cratères intacts. Les échantillons collectés par Chang’e-6 pourraient permettre d’en savoir davantage sur la formation et l’histoire de la Lune, voire même du Système solaire, et aider à préparer de futures explorations.

Le programme spatial chinois, entre reconnaissance et soupçons

La mission Chang’e-6 fait partie intégrante du programme spatial ambitieux de la Chine. Ce dernier a déjà permis des avancées notables, dont l’atterrissage réussi d’un engin sur la face cachée de la Lune en 2019 et le retour d’échantillons lunaires de la face visible en 2020.

À cela s’ajoute la construction de la station spatiale Tiangong, avec un nouvel équipage de trois astronautes envoyé en avril. Malgré ces avancées saluées par la communauté scientifique, certains y voient des objectifs cachés.

Le “programme spatial chinois” a été accusé notamment par les Etats-Unis d’avoir des préoccupations militaires, ainsi que l’ambition d’assurer une domination chinoise dans l’espace. Alors que Washington prévoit de renouveler ses propres missions lunaires avec le projet Artémis 3 pour 2026, la course à l’espace semble plus que jamais relancée.