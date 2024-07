Première détection de l’année d’un cas autochtone de dengue en France, dans l’Hérault

Vers la mi-avril, une crise de dengue sans précédent fit l'objet d'une alerte de la part des autorités sanitaires, en raison de son explosion en Amériques et dans les Caraïbes. On a appelé à une attention accrue, particulièrement en vue des Jeux olympiques. La question se pose : serons-nous prêts pour prévenir une telle épidémie lors de cet événement mondial ?

TL;DR Un cas autochtone de dengue reporté dans l’Hérault.

Des actions préventives ont été déployées pour éviter une propagation.

Flambée de la dengue en Amérique liée à une situation « inédite » en métropole.

Un cas autochtone de dengue détecté dans l’Hérault

Dans la rubrique des maladies virales, un point relatif à la dengue nous interpelle. Un cas autochtone a récemment fait surface dans l’Hérault. Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie, il s’agit du premier cas enregistré en France cette année. Notons que l’individu affecté n’avait pas séjourné dans une région où circule le virus.

L’ARS rassure sur l’état de santé du patient : “la personne malade a été prise en charge et son état de santé n’inspire pas d’inquiétude”.

Des mesures préventives pour empêcher la propagation du virus

Face à ce cas inédit, l’ARS a initié une série d’actions préventives à Montpellier et à Pérols, dans le but “d’éviter la propagation du virus localement”. Un programme de démoustication est en cours pour “éliminer les gîtes larvaires et les moustiques adultes dans les zones fréquentées par la personne affectée”. Parallèlement, une enquête a été lancée pour identifier d’éventuels autres malades.

La dengue est une maladie potentiellement dangereuse, transmise par les moustiques tigres. Si les décès sont rarissimes, autour de “0,01% de l’ensemble des cas”, rappelons que le moustique tigre est présent sur presque toute la métropole depuis ces 20 dernières années.

[#Moustiquetigre] Un cas autochtone de dengue a été signalé à @ARS_OC. Pour éviter la propagation de ce virus, des actions préventives (démoustication ciblée, recherche de cas, info des professionnels de santé) sont déployées à Montpellier et à Pérols. https://t.co/NRZv2FrOZf — ARS Occitanie (@ARS_OC) July 9, 2024

Un contexte propice à la propagation de la dengue

L’affecté a probablement été piqué sur place par un moustique. Dans ce contexte de réchauffement climatique, la présence des moustiques sur notre territoire ne cesse d’augmenter. Un état des lieux inquiétant, confirmé par une flambée de la dengue outre-Atlantique surtout à l’horizon des Jeux olympiques. Un appel à la vigilance s’impose alors.