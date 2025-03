Pourquoi Mardi Gras a-t-il des dates différentes mais tombe toujours un mardi ?

Comprendre pourquoi la date de Mardi Gras fluctue chaque année, tout en restant invariablement un mardi : les mystères et les traditions de cette célèbre fête.

Tl;dr Mardi gras change de date chaque année car il tombe 47 jours avant Pâques.

Pâques suit le calendrier lunaire, pas le calendrier chrétien.

Mardi gras était traditionnellement un jour pour vider les réserves d’œufs et de produits gras avant le Carême.

Comprendre le Mardi Gras

Chaque année, la date du Mardi Gras suscite des interrogations. Cette année, elle tombe ce mardi 4 mars 2025. Mais pourquoi cette date change-t-elle chaque année? La raison est étroitement liée à une autre fête chrétienne : Pâques.

La relation avec Pâques

Il se trouve que le Mardi gras est célébré 47 jours avant Pâques. Pourtant, Pâques ne suit pas le calendrier chrétien mais le calendrier lunaire.

Comme l’anthropologue et historienne des fêtes, Nadine Cretin, l’a expliqué, le jour de Pâques tombe le premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit elle-même l’équinoxe de printemps. Cette année, Pâques tombe le dimanche 20 avril 2025, donc 47 jours avant, nous avons le Mardi Gras.

Le sens historique de Mardi Gras

Mardi Gras n’est pas une fête chrétienne à l’origine. Pour les Romains, il s’agissait d’une fête païenne, similaire à notre Nouvel An, célébrant l’arrivée du printemps avec des défilés de personnages en bois et en paille.

Dans la chrétienté, Mardi Gras est le jour qui précède le mercredi des Cendres, début du Carême, une période de « pénitence » fixée par l’Église avant Pâques, marquant la Résurrection du Christ.

Éviter les excès

Lors de Mardi Gras, les fidèles sont tenus par l’obligation de s’abstenir de viande et d’observer le jeûne, selon le catéchisme. C’était donc l’occasion de vider les réserves d’œufs et de produits gras que l’on ne pourrait pas manger pendant le Carême.

Cependant, dans la période moderne, le jeûne et l’abstinence ne sont plus obligatoires lors de tout Carême. Ils sont observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion.