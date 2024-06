Pourquoi les prix du gaz vont augmenter en juillet

À compter du 1er juillet, les particuliers pourraient voir leurs tarifs de gaz monter de 5,5 à 10,4%, suite à une hausse des tarifs d'accès au réseau public de distribution de GRDF. Cette mesure vise à permettre aux gestionnaires de maintenir leurs activités. Quelles pourraient être les conséquences de cette hausse pour les consommateurs ?

Tl;dr Augmentation des prix du gaz confirmée en juillet.

La hausse varie selon l’usage, jusqu’à 10,4% pour certains usagers.

Augmentation due à des coûts d’opération en hausse pour GRDF.

La baisse de la consommation augmente les coûts pour les utilisateurs restants.

Une hausse inévitable des tarifs du gaz

Le couperet est tombé. Une nouvelle augmentation des prix du gaz aura lieu en juillet, affectant les 10,5 millions de français raccordés au réseau de gaz naturel. Cette hausse, anticipée depuis février, est désormais actée.

Des conséquences variables pour les usagers

L’impact de cette augmentation variera selon les habitudes de consommation. Pour les consommateurs utilisant le gaz uniquement pour le chauffage, la facture grimpera en moyenne de 5,5 %. Pour ceux qui exploitent également le gaz pour la cuisson et la production d’eau chaude, la hausse pourrait atteindre jusqu’à 10,4 %, signale la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Une adaptation du réseau nécessaire

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. Tout d’abord, GRDF annonce “une hausse générale de ses coûts”, liée entre autres aux obligations en matière de maintenance et de sécurité. De plus, l’entreprise subit le coût du plan de transition écologique, visant à intégrer 20% de gaz vert dans le réseau d’ici 2030, puis 100% d’ici 2050. Cette transition implique une adaptation conséquente du réseau et donc, des investissements.

Une baisse de consommation qui pèse sur les consommateurs

Si l’ampleur de ces augmentations peut surprendre, elle s’explique en partie par la baisse récente de la consommation de gaz. Les efforts de sobriété encouragés par le gouvernement et la hausse des prix ont considérablement réduit cette consommation, qui ne cesse de diminuer depuis plusieurs années.

Ainsi, les coûts de maintien et de développement du réseau de distribution, relativement stables, sont aujourd’hui répartis entre moins d’usagers, faisant craindre de nouvelles hausses tarifaires à l’avenir. D’après la CRE, “ces coûts fixes stables ou ne décroissant que légèrement seront donc supportés par une plus faible base d’utilisateurs qu’aujourd’hui, ce qui entraînera de nouvelles hausses des termes tarifaires”.

En somme, si la baisse de la consommation de gaz est une bonne nouvelle pour la planète et pour notre porte-monnaie, elle impacte malheureusement le prix du gaz pour les consommateurs restants. En conséquence, la nécessité de maintenir et de moderniser le réseau de distribution continue d’augmenter le coût du gaz pour les usagers.