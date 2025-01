Pourquoi les lauréats des Oscars ne peuvent pas vendre leurs récompenses ?

Pourquoi les lauréats des Oscars ne sont pas autorisés à vendre leurs récompenses ?

Tl;dr Les statuettes des Oscars sont en bronze massif plaqué or.

La vente d’Oscars est interdite pour préserver leur prestige.

Certains Oscars ont été vendus malgré cette règle.

Des faits divertissants sur les Oscars

Saviez-vous que la statuette de l’Oscar est en bronze massif plaqué d’or véritable ? Mesurant 13,5 pouces de haut et pesant environ huit livres et demie, cette récompense prestigieuse a même été fabriquée en plâtre peint pendant les pénuries de métal de la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, une fois le matériel disponible, les gagnants ont pu échanger leur statuette contre une version en bronze.

Le règlement strict de l’Académie

Depuis 1951, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a introduit une nouvelle règle interdisant aux lauréats de vendre leurs Oscars à tout prix.

En effet, il est important pour l’Académie de conserver une image impeccable et de préserver le prestige des Oscars. Selon leur propre « règlement », les lauréats des Oscars ne sont pas autorisés à vendre ou à jeter leurs statuettes sans d’abord proposer de les vendre à l’Académie… pour 1 dollar. Cette règle s’applique également aux personnes qui héritent de statuettes de parents décédés ou qui reçoivent une statuette en cadeau.

Des Oscars sur le marché noir

Malgré cette règle, certains Oscars ont réussi à se retrouver sur le marché noir. Par exemple, en 1999, Michael Jackson a acheté l’Oscar de « Autant en emporte le vent » pour la meilleure image pour 1,5 million de dollars. De plus, avant l’entrée en vigueur de la règle d’interdiction de vente, l’acteur Howard Russell, vainqueur de l’Oscar de 1944 pour « Les plus belles années de notre vie », a vendu son Oscar pour 60 500 dollars afin de payer les factures d’hôpital de sa femme.

La défense de l’intégrité des Oscars

Le réalisateur renommé Steven Spielberg, dans un effort pour respecter l’Académie, a retracé les Oscars remportés par Clark Gable pour « Autant en emporte le vent », et les deux Oscars que Bette Davis a remportés pour « Dangerous » et « Jezebel ».

Il a acheté celui de Gable aux enchères pour 607 500 dollars et la paire de Davis pour 758 000 dollars. Cependant, Spielberg n’était pas collectionneur et a fait don des Oscars à l’Académie. Ainsi, le prestige des Oscars est préservé, et ce, grâce à la vigilance et à la détermination de l’Académie, mais aussi à l’engagement de personnalités comme Spielberg.