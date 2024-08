Pourquoi le plus grand iceberg du monde virevolte sur lui-même en Antarctique

L'iceberg A23a, coincé au nord des îles Orcades dans l'océan Austral, est captif d'un phénomène connu sous le nom de "colonne de Taylor". Mais que signifie exactement cette expression étrange ?

Le plus colossal iceberg du monde, l’A23a, détient un secret singulier pour sa survie : Il effectue des rondes insatiables dans l’abîme de l’océan Antarctique. Message crypté des scientifiques, son nom pénètre le cœur de la problématique climatique actuelle et son comportement pourrait faire refléter les mécanismes de notre stratégie de survie à grande échelle.

Ce ballet aquatique est permis par un phénomène bien particulier, connu sous le nom de “colonne de Taylor”. Ce vortex en activité provient de la rencontre entre un courant marin et l’obstacle solide qu’est l’iceberg.

Les masses d’eau en rotation ainsi générées permettent à l’iceberg de maintenir son axe de rotation et de tourner autour de lui-même. Pensez-y comme à un ballet de natation synchronisée, où l’eau accompagne l’iceberg dans sa rotation plutôt que de le laisser succomber.

Iceberg A23a should have long since shot up past South Georgia into the South Atlantic, fracturing into countless pieces. But it's been caught in a Taylor Column just north of South Orkney since early April. pic.twitter.com/a3JPyldpNo

— Jonathan Amos (@BBCAmos) August 4, 2024