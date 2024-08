Pourquoi la crise frappe-t-elle les studios de jeux vidéo ?

Des milliers de professionnels et d'amateurs du monde entier se rassembleront dès ce mardi pour le Gamescom à Cologne, malgré un contexte économique et social délicat pour l'industrie du jeu vidéo. Comment ce rendez-vous influencera-t-il le secteur ?

TL;DR Gamerscom accueille de nombreux fans malgré les difficultés du secteur du jeu vidéo.

Grosse vague de licenciements, surtout aux États-Unis, dans l’industrie du jeu vidéo.

Tendance à la baisse des innovations dans le secteur à cause de la stratégie de moindre risque des éditeurs.

L’industrie du jeu vidéo face à un moment charnière

Le salon international Gamescom ouvre ses portes cette année dans un contexte critique pour l’industrie du jeu vidéo.

Plus grande manifestation annuelle dédiée à la culture vidéoludique, elle a choisi Cologne, en Allemagne, comme cadre pour le lancement de futurs blockbusters tels que “Indiana Jones et le Cercle Ancien” et “Call of Duty – Black Ops 6”.

Des licenciements massifs dans le secteur des jeux

Cependant, une réalité plus sombre se dessine pour les studios de jeux. Selon le site Game Industry Layoffs, l’industrie a licencié au moins 11 000 professionnels mondialement au cours des sept premiers mois de 2024, un chiffre déjà supérieur à celui de l’année précédente (environ 10 500 en 2023).

Un exemple notable est le studio américain Bungie, connu pour des jeux comme “Halo” et “Destiny”, qui a annoncé la suppression de 220 postes fin juillet. Ou Take-Two, éditeur de GTA.

Un impact négatif sur l’innovation

L’augmentation des coûts de développement, l’évolution du secteur et les conditions économiques défavorables sont autant de raisons invoquées par les studios concernés. En France également, nous sentons l’impact.

En avril, le studio lyonnais Mi-Clos suspendait ses activités, mettant au chômage une trentaine de collaborateurs. Ce virage économique mène les producteurs à privilégier les moins de risques et donc à promouvoir des jeux moins innovants.

Les mastodontes de l’industrie résistent

L’industrie est dominée par de gros acteurs tels que “Fortnite”, “Minecraft”, “League of Legends”, “Roblox” et “Grand Theft Auto V”, qui attirent une grande part de l’attention – et de l’argent – des joueurs, au détriment des nouvelles propositions.

Et selon l’expert en la matière, Mat Piscatella, cette tendance n’est pas près de s’inverser. Cependant, le secteur podría assister à un rebond avec la sortie prochaine du très attendu “Grand Theft Auto VI” en automne 2025, qui devrait redynamiser l’industrie et attirer de nombreux joueurs. Malgré tout, la question demeure : l’industrie du jeu vidéo est-elle en train de payer le prix de sa résistance à l’innovation ?