Pour ces chercheurs, la vie extraterrestre serait davantage violette que verte

Savoir quelle couleur chercher pourrait potentiellement nous aider à découvrir la vie extraterrestre, ce qui remet en question l'ancien cliché des petits hommes verts. Mais quelle serait cette couleur selon vous ?

Tl;dr L’étude suggère que la vie extraterrestre est probablement violette.

Elle peut ressembler à la vie unicellulaire de la Terre préhistorique.

Les bactéries violettes pourraient dominer des mondes variés.

Elles sont adaptées aux planètes entourant des étoiles naines rouges froides.

La vie extraterrestre : Un nouveau regard

Déchaînez vos imaginations car la vie au-delà de notre planète bleue pourrait être étrangement… violette. Oui, violette. C’est ce que suggère une récente étude parue dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Loin des stéréotypes de Martiens verts, la vie extraterrestre aurait des teintes plus violacées.

Une histoire de couleurs et de survie

Le raisonnement pour cette hypothèse est étonnamment simple. Premièrement, n’imaginons pas que la vie extraterrestre ressemblerait à la nôtre. Il y a peu de chances de tomber sur des océans, des rivières ou des prairies – des caractéristiques purement terrestres qui sont le résultat de milliards d’années d’évolution.

Si la vie extraterrestre existe et si nous la découvrons un jour, il est plus probable qu’elle ressemble à la vie terrestre au cours des trois premiers quarts de son existence – c’est-à-dire pas grand-chose. En effet, pendant cette période, la vie n’était que des organismes unicellulaires. Et parmi eux, certains des plus résistants sont des bactéries violettes.

Le mystère des bactéries violettes

Les chercheurs ont soutenu cette conclusion en étudiant les bactéries terrestres dans des régions pauvres en oxygène. Ils ont récolté divers échantillons de bactéries violettes pouvant survivre dans une grande variété d’environnements, des marais aux grands fonds. Il est important de noter que l’appellation “bactérie violette” englobe également d’autres couleurs, mais le violet semble être plus courant, surtout pour les planètes qui orbitent autour d’étoiles naines rouges.

L’adaptation et la vie future

En effet, ces bactéries violettes prospèrent en utilisant la photosynthèse, mais de manière plus simple, en absorbant la lumière rouge et sans produire d’oxygène. Ces formes de vie basiques étaient probablement les plus répandues aux débuts de la Terre. Coelho, l’un des auteurs de l’étude, souligne : “Les bactéries violettes peuvent prospérer dans un large éventail de conditions, ce qui en fait l’un des principaux prétendants à la vie qui pourrait dominer une variété de mondes“.

Elles sont particulièrement adaptées aux planètes qui orbitent autour des étoiles naines rouges, qui sont les plus courantes dans notre galaxie. Ainsi, “dans de nombreux mondes différents, le violet pourrait bien être le nouveau vert“, affirme l’astronome Lisa Kaltenegger. Alors, ouvrons nos yeux à ces possibilités pour explorer encore plus profondément les mondes fascinants qui nous entourent.