Pour alléger les factures d’électricité, des sénateurs réclament une révolution fiscale

Le futur des tarifs de l'électricité fait l'objet d'un rapport parlementaire présenté par les sénateurs. Pour eux, une solution majeure pour réduire les factures résident dans un allègement fiscal dédié aux ménages les plus défavorisés. Mais comment appliquer concrètement cette mesure ?

Tl;dr Les sénateurs cherchent des solutions pour maintenir des prix bas et stables de l’électricité.

Le rapport propose de moduler le niveau des taxes en fonction de la consommation des ménages.

Un système progressif recommandé pour abaisser le niveau de la TVA pour les plus petits consommateurs.

La diminution des coûts de l’électricité pourrait atteindre jusqu’à 40% de la facture par an.

Face à l’augmentation significative du coût de l’électricité, une commission d’enquête des sénateurs a présenté le 4 juillet dernier un rapport audacieux. Leur objectif ? Proposer des actions stratégiques pour garantir un prix de l’électricité compétitif pour les consommateurs, autant pour les ménages que les entreprises.

«Le prix a interpellé beaucoup de nos compatriotes, à juste titre, il s’agit pourtant d’un produit de première nécessité » a estimé Vincent Delahaye, sénateur centriste et rapporteur de ce texte.

Repenser la fiscalité sur l’électricité

Pour rendre l’électricité plus abordable, la commission propose de revoir la fiscalité appliquée. “La Cour des comptes note qu’entre 2007 et 2020, la fiscalité avait augmenté de 130 %”, relève le rapport.

Une des propositions vise à moduler le niveau de l’accise sur l’électricité en fonction de la consommation des ménages, avec des taux préférentiels pour les plus petits consommateurs. De même, les sénateurs suggèrent d’abaisser le taux de la TVA de 20% à 5,5%, pour les ménages qui consomment le moins.

Des ajustements justes et équilibrés

Le rapport recommande également de mettre fin à la Contribution tarifaire d’acheminement, financée par les consommateurs d’électricité. Cette mesure permettrait un gain annuel de 30 euros par ménage et le milliard d’euros qui lui est alloué serait transféré au budget de l’Etat. Ainsi, ces ajustements fiscaux pourraient alléger la facture d’électricité des ménages de 275 euros par an.

Avenir prometteur pour le marché de l’électricité

Pour un ménage consommant 6 mégawattheures d’électricité, l’application de ces mesures pourrait représenter une diminution de 40% de la facture, soit 600 euros par an.

L’ensemble de ces mesures pourraient être présentées à l’automne, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2025. Ces propositions radicales, mais équilibrées pourraient ainsi changer la donne, permettant aux consommateurs de bénéficier d’une énergie plus abordable et plus équitable.