Populaire sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse Anaïs Robin meurt dans un accident de la route

La populaire chanteuse des réseaux sociaux s'est tragiquement éteinte dans la nuit de samedi à dimanche.

Tl;dr Anaïs Robin, jeune chanteuse prometteuse, est décédée dans un accident de voiture.

Elle était populaire sur TikTok avec 464.000 abonnés.

Ses chansons ont récemment commencé à gagner en popularité sur YouTube.

Son label Gabs & Jo a publié un hommage touchant après son décès.

Anaïs Robin : une étoile montante s’éteint brusquement

La tragédie a frappé une nouvelle fois le monde de la musique avec le décès abrupt d’Anaïs Robin, artiste prometteuse à l’aube de sa carrière. À seulement 21 ans, elle a perdu la vie dans un accident de voiture dans la commune de Baisieux, dans le Nord.

TikTok : la rampe de lancement de l’artiste

Originaire de Cysoing, au sud de Lille, la jeune femme a vite su se démarquer et attirer l’attention sur les réseaux sociaux. Elle comptait 464 000 abonnés sur TikTok, où elle partageait régulièrement des vidéos de chants avec son frère jumeau. Sa dernière publication date du 14 mars.

Son succès montent au-delà des réseaux sociaux

Mais Anaïs Robin ne s’est pas arrêtée à TikTok. Sa carrière a commencé à prendre une tournure plus “traditionnelle” notamment grâce à son single « Un autre » qu’elle a enregistré avec le rappeur LVZ. Le clip de cette chanson a cumulé 1,7 million de vues sur YouTube en seulement huit mois.

Un hommage émouvant de son label

L’annonce de son décès a été rendue publique par son label, Gabs & Jo, qui lui a rendu un “hommage émouvant… Son sourire radieux, sa gentillesse et sa voix resteront à jamais gravés dans nos cœurs”. Son départ soudain et tragique a laissé une profonde marque dans le monde de la musique, et les messages de soutien à sa famille et ses proches ne cessent de se multiplier.