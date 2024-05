Plus de 650 000 hypertensions liées à l’abus d’alcool, suggère une étude

L'étude de Santé publique France révèle qu'en métropole française, l'excès de consommation d'alcool, soit plus de 10 verres par semaine, serait à l'origine de plus de 655 000 cas d'hypertension artérielle avant 75 ans. Quelle solution envisager pour limiter ce problème de santé publique ?

En tant que piliers de notre société, il est crucial de travailler sans cesse sur notre santé et notre bien-être. Récemment, une étude a mis en lumière une réalité édifiante.

Santé publique France sonne l’alarme

Santé publique France a récemment publié une étude déconcertante selon laquelle plus de 650 000 adultes, majoritairement des hommes, en France métropolitaine souffriraient d’hypertension artérielle due à une consommation excessive d’alcool.

L’étude met en évidence une consommation d’alcool qui dépasse régulièrement une moyenne de 10 verres par semaine. Il convient de rappeler qu’à partir de 2017, pour minimiser l’impact sur la santé de l’alcool, des limites de consommation à moindre risque ont été définies.

L’hypertension artérielle et l’alcool, un duo dévastateur

Un adulte sur trois en France, soit environ 17 millions d’individus, est hypertendu. “Certains facteurs de risque sont identifiés, tel que l’âge, les antécédents familiaux ou encore l’obésité”, mais l’alcool s’affiche également en haut de cette liste.

Des chiffres alarmants nous révèlent la vérité

Conformément à l’étude, environ 655 000 cas d’hypertension artérielle avant 75 ans seraient reliés à une consommation d’alcool abusive. Ces chiffres sont répartis entre 624 000 hommes et 31 000 femmes.

La “différence importante” entre hommes et femmes proviendrait principalement de consommations d’alcool plus importantes chez les hommes ainsi que des épisodes de binge drinking plus fréquents.

Prévenir pour mieux guérir

En conclusion, face à ces résultats alarmants, l’importance de la prévention de la consommation d’alcool mais aussi de la gestion de l’hypertension est primordiale. N’oublions pas que l’alcool reste l’un des principaux facteurs de risque de maladies et de décès en France, avec plus de 40 000 décès attribuables. La consommation d’alcool est un problème majeur de santé publique à prendre avec toute la rigueur nécessaire pour garantir un avenir sain à tous.