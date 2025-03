Plastique dans le cerveau humain : les scientifiques alertent sur les risques pour la santé

Des scientifiques découvrent l'équivalent d'une cuillérée de plastique dans le cerveau humain, alertent sur les conséquences potentiellement néfastes pour la santé et proposent des solutions pour y faire face.

Tl;dr Des microplastiques se trouvent même dans le cerveau humain.

Ils peuvent causer des problèmes de santé graves.

Des mesures peuvent être prises pour réduire notre consommation de microplastiques.

Microplastiques : une menace invisible pour notre santé

L’invasion des microplastiques dans notre écosystème est une réalité alarmante. Une récente publication dans la revue Nature Medicine a révélé la présence de ces particules, même dans le cerveau humain, où elles sont 7 à 30 fois plus nombreuses que dans d’autres organes comme le foie ou les reins.

Conséquences sur la santé

Les chercheurs ont mis en évidence que l’exposition aux microplastiques et nanoplastiques (MNP) peut entraîner des conséquences néfastes pour notre santé. En effet, ces particules peuvent provoquer du stress oxydatif, une inflammation, une dysfonction immunitaire, une altération du métabolisme biochimique/énergétique, une prolifération cellulaire anormale, un développement organique déréglé, des perturbations des voies métaboliques et même une cancérogénicité.

Une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que les personnes ayant une plaque dans l’artère carotide où des MNP ont été détectées avaient un risque plus élevé de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de décès toutes causes confondues.

De plus, le rapport a souligné une étude chez les souris qui a montré que l’exposition aux nanoplastiques pendant 8 semaines a conduit à des déficits d’apprentissage et de mémoire, à une diminution des niveaux de protéines synaptiques et à une neuroinflammation.

Face à cette menace, il est primordial de prendre des mesures pour réduire notre consommation de microplastiques. Les chercheurs ont suggéré plusieurs interventions possibles, notamment le passage de l’eau en bouteille à l’eau du robinet, qui pourrait réduire l’ingestion de microplastiques de 90 000 à 4 000 particules par an.

Ils ont également recommandé d’éviter de chauffer les aliments dans des contenants en plastique, de limiter la consommation d’aliments en conserve et de choisir des alternatives non plastiques ou sans BPA pour l’emballage.

Des gestes simples pour un grand impact

D’autres recommandations incluent l’utilisation de filtres à eau de haute qualité, le choix d’aliments frais et non transformés, l’évitement des ustensiles en plastique et le choix de produits de soins de la peau et de beauté naturels sans microbilles.

En adoptant ces gestes simples, nous pouvons contribuer à réduire notre exposition aux microplastiques et par conséquent, limiter leurs effets néfastes sur notre santé.