Plan Vélo : 55 millions d’euros injectés pour stimuler le “Made in France” et booster l’industrie

Lundi, le gouvernement a annoncé un appel à projets estimé à 55 millions d'euros dans le but de stimuler la production de vélos en France, une industrie actuellement dominée par les importations. Quels pourraient être les impacts de cet investissement?

Tl;dr Le ministre de l’Industrie promeut la production de vélos en France.

Avec le plan “France 2030”, l’industrie du vélo est relancée.

Seuls les projets coûtant plus d’un million d’euros seront subventionnés.

Objectif : assembler 1,4 million de vélos par an d’ici 2027.

Relancer l’industrie du vélo en France : un enjeu majeur

Pour le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, “Faire du vélo, c’est bien, faire des vélos en France, c’est encore mieux”. Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de presse à Gennevilliers. « Rapatrier des vélos en France, c’est rapatrier de l’emploi, mais c’est aussi une dynamique environnementale vertueuse », a-t-il ajouté.

Plan “France 2030” : un coup de pouce à l’industrie du vélo

Autrefois, un acteur majeur de l’industrie du vélo, la France a commencé à importer massivement des vélos avec sa désindustrialisation progressive.

Pour répondre à cette tendance, le gouvernement a lancé le plan “France 2030”. Cette initiative vise notamment à aider les fabricants à effectuer des investissements pour moderniser ou agrandir leurs usines. Elle envisage de relancer non seulement l’assemblage des vélos mais aussi la production de pièces détachées.

Pour faire de la filière du vélo une industrie « made in France », nous annonçons aujourd’hui avec @P_Vergriete, 55 millions d’euros pour structurer la filière, de l’assemblage au recyclage ! Objectif : 1,4M de vélos assemblés en France par an en 2027, et 2M dès 2030! pic.twitter.com/y5WTiEeaKg — Roland Lescure (@RolandLescure) April 22, 2024

A la reconquête des parts de marché

2017 : 2,6 millions de vélos vendus en France, 850 000 seulement y ont été fabriqués. Un constat qui a amené le gouvernement à se fixer un objectif ambitieux : atteindre la production de 1,4 million de vélos assemblés par an d’ici 2027 et au moins 2 millions par an d’ici 2030.

Un appel à projets pour moderniser l’industrie

« C’est une filière qui a été profondément affaiblie par la désindustrialisation et la baisse du vélo pour la mobilité du quotidien », a souligné le député Guillaume Gouffier-Cha.

C’est dans ce contexte que le plan “France 2030” propose un appel à projets, pour lequel les lauréats seront annoncés en septembre. Cette initiative vise à soutenir les entreprises du secteur pour les aider à se moderniser et à recouvrer leur compétitivité face aux acteurs asiatiques.