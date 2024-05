Pimkie en procédure de sauvegarde suite à deux plans sociaux en deux ans

Après avoir été secouée par des restructurations en 2023 et 2024, l'enseigne s'est cette fois retrouvée en procédure de sauvegarde ce mercredi, d'après une source syndicale. Qu'implique donc cette nouvelle évolution pour l'entreprise ?

La procédure de sauvegarde pour Pimkie

C’est une nouvelle dont on pourrait se passer : l’enseigne de prêt-à-porter Pimkie, connue pour ses deux plans sociaux en deux ans, est désormais en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce de Lille a confirmé cette information ce mercredi, relayée en premier lieu par le Fashion Network.

Une « dernière chance » pour l’enseigne

Selon Frédérique Dupont, secrétaire CFE-CGC du CSE de Pimkie, cette procédure avec l’assistance de deux administrateurs, mise en place lundi dernier, est une véritable « dernière chance ». « On a plus confiance que si la direction actuelle continuait toute seule », ajoute-t-elle, insinuant par là une méfiance à l’égard de la direction actuelle.

La direction actuelle sous le feu des critiques

Cette suspicion est également partagée par Emmanuelle Merzeaud, déléguée syndicale CGT. Pour elle, « La direction qu’on a actuellement n’est pas rassurante ». Elle dit ne pas avoir observé « aucune rentrée d’argent ni investissement » depuis que l’entreprise a été reprise il y a un an et demi.

Pimkie face à l’avenir

Malgré tout, Salih Halassi, président de l’enseigne, défend la procédure de sauvegarde. Il la considère comme une occasion d’« accélérer le plan de relance » et de faire face aux difficultés du marché. En conséquence, l’entreprise devrait se stabiliser et sécuriser son avenir.

Depuis son acquisition en février 2023 par un consortium composé des groupes Lee Cooper France, Kindy et Ibisler Tekstil, Pimkie a dû faire face à deux plans de sauvegarde de l’emploi. Ces plans ont conduit à la fermeture de près d’une centaine de magasins et à la suppression de près de 500 emplois, laissant l’enseigne avec environ 200 magasins et entre 850 à 900 employés, selon Frédérique Dupont.