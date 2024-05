Pierre-Édouard Stérin en passe de racheter Marianne : négociation exclusive en cours

Depuis mardi 14 mai, le groupe CMI France, appartenant au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky depuis 2018, est en pourparlers avancés avec le groupe Otium de Pierre-Édouard Stérin pour céder le magazine Marianne. Quels changements cette vente pourrait-elle induire pour le magazine ?

Évolution de Marianne : vente en cours

C’est une nouvelle phase qui s’amorce pour l’hebdomadaire “Marianne“. Propriété de la société CMI France, appartenant au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le journal est en « négociation exclusive » pour une cession au groupe Otium, créé par Pierre-Édouard Stérin.

CMI France, ayant racheté Marianne en 2018, alors au bord de la faillite, a réussi à lui redonner vie grâce à une injection de 20 millions d’euros. Repositionnement du titre, réformes structurelles, tous ces efforts nécessitent une continuité que CMI France souhaite confier à un autre acteur, avec un délai d’un mois pour conclure l’accord définitif.

L’identité éditoriale préservée

L’objectif de cette vente n’est pas simplement financier. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky avait manifesté des réserves concernant la ligne politique du journal, notamment sous la direction de Natacha Polony. Ereintant toute spéculation, le groupe Otium s’est engagé à maintenir l’identité éditoriale du titre en proposant à Madame Polony de continuer son travail en tant que directrice de la rédaction.

Cap sur l’indépendance journalistique

Et ce n’est pas tout. L’entité Otium s’est également engagée à renforcer l’indépendance des journalistes. Cette démarche est en accord avec la vision de son fondateur, Pierre-Édouard Stérin, homme d’affaires catholique et libéral, connu pour avoir bâti son succès sur la société Smartbox avant d’investir dans la réservation de restaurants et la fondation d’Otium Capital.

Par ailleurs, malgré une diffusion en baisse de 1,3 % en 2023 et la perte de 3 millions d’euros l’année dernière, l’investissement dans Marianne est intriguant. Créé en 1997 par les journalistes Jean-François Kahn et Maurice Szafran, le journal a enregistré une hausse de ses ventes au numéro et ses abonnements depuis la refonte de mars, menée par sa direction actuelle. La relève est donc lancée : reste à voir comment l’hebdomadaire relèvera le défi.