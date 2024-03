PIB : le déficit public, c’est quoi ?

Le déficit public est la situation dans laquelle les dépenses annuelles des administrations publiques surpassent leurs ressources. Mais allons un peu plus en profondeur.

Tl;dr Les déficits français augmentent depuis 1974, malgré les tentatives de réduction.

Le déficit est passé de 104 milliards à 54,1 milliards entre 2012 et 2018.

La crise Covid-19 a provoqué une augmentation importante du déficit.

La règle européenne fixe la limite de déficit à 3% du PIB.

Définition du déficit public

Le déficit public correspond à un solde annuel négatif du budget des administrations publiques. Les dépenses (salaires, achats de fournitures, de services…) sont supérieures aux ressources (impôts, les taxes, et autres recettes non fiscales…).

Le fardeau du déficit public français

L’histoire économique de la France est marquée par une constante : la tendance au déficit public, observée depuis 1974.

Ces dernières décennies, des tentatives de réduction ont été effectuées – entre 2012 et 2018, le déficit est passé de 104 milliards d’euros à 54,1 milliards d’euros, soit une diminution de près de 48%.

🔴Déficit public ➡️ “Quand j'entends Marine Le Pen nous donner des leçons de finances publiques, je me pince“, assène Thomas Cazenave. pic.twitter.com/rNY7DPJ6N2 — franceinfo (@franceinfo) March 21, 2024

Reprise des déficits et crise Covid

Cependant, cette tendance à la contraction du déficit s’est essoufflée en 2019, confrontée à une remontée à 73 milliards d’euros. L’arrivée de la pandémie de Covid-19 a renforcé ce mouvement, portant ce dernier à “208,2 milliards d’euros en 2020” et à “124,5 milliards d’euros en 2022”.

Les contraintes européennes sur le déficit

Ces niveaux de déficit s’inscrivent dans un cadre européen strict établi par le Pacte de Stabilité et de Croissance en 1997, indiquant que le déficit ne doit pas dépasser 3 % du PIB. Cette règle, néanmoins flexible en fonction des situations spécifiques de chaque pays, engage chaque État à conduire une politique budgétaire active pour sortir de crise, réduire ou annuler le déficit durant les périodes de croissance.

Fiabilité et limites du Pacte de stabilité

Malgré son importance, le Pacte de Stabilité montre des limites. Il n’est pas toujours applicable et suffisant pour favoriser la croissance économique. Il n’a pas su prévenir la crise des dettes publiques en 2010-2012. De plus, nombre d’économistes critiquent ces seuils de déficit et de dette qui entraveraient les États dans la mise en œuvre de politiques budgétaires actives.

Au final, la gestion du déficit public reste un défi majeur pour les pays de l’Union européenne, et en particulier pour la France, qui doit conjuguer avec l’augmentation des dépenses sociales du fait du vieillissement de sa population et le respect des contraintes budgétaires fixées au niveau européen.