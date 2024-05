Petit-déjeuner : 69% des produits à éviter, car riches en additifs malgré une faible teneur en sel

L'Association Nationale des Consommateurs et Usagers milite pour que le Nutri-Score devienne obligatoire. Que pensez-vous que cette disposition est nécessaire pour une meilleure consommation ?

Les produits de panification, tels que les biscottes, pains de mie et les céréales, sont de plus en plus populaires. Mais derrière la publicité séduisante, se cachent des réalités nutritionnelles moins brillantes. Une étude récente publiée par l’association de consommateurs CLCV attire notre attention sur les véritables ingrédients de ces produits.

Méfiance Face aux Additifs

D’après le rapport, “69% des 1740 produits de panification étudiés contiennent des additifs ou assimilés”. Ces substances, souvent utilisées pour améliorer la durée de conservation ou la coloration des produits, peuvent présenter un risque pour la santé. En effet, la consommation de ces additifs peut engendrer un risque accru de maladies cardiovasculaires, de cancers et de pathologies métaboliques telles que le diabète.

La Loterie du Nutri-Score

Le Nutri-Score, ce logo imaginé par Santé Publique France, devait aider les consommateurs à comprendre les informations nutritionnelles des produits. Malheureusement, son utilisation n’est pas obligatoire.

De ce fait, “seuls 57 % des produits étudiés par CLCV affichent un Nutri-Score”. Ce manque de transparence a conduit à ce que 67% des produits étudiés ne méritent pas plus que la mention ‘C’, ‘D’ ou ‘E’, symboles d’une recette riche en additifs, sucres rapides ou acides gras saturés.

Appel à la Transparence

Face à ces résultats, l’association CLCV appelle à la transparence. Elle suggère que les industriels et distributeurs qui ne le font pas adoptent le Nutri-Score pour évaluer la qualité nutritionnelle des aliments.

Comme l’a souligné Lisa Faulet, responsable alimentation à la CLCV, “les recettes ne se valent pas au sein d’une même famille” de produits. Une démarche qui consisterait à faciliter le choix des consommateurs, prouvant une nouvelle fois que dans l’alimentation comme ailleurs, l’information est le préalable à toute forme de pouvoir.