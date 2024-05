Paris : finalement, les les propriétaires de SUV électrique devront payer un stationnement “résident”

Finalement, à partir du 1er octobre, les propriétaires parisiens de SUV électriques ou hybrides devront payer un tarif résidentiel de stationnement, un changement qui n'était pas inclus dans le projet initial de la mairie voté début février. Quels seront les impacts de cette modification ?

La mesure a été introduite durant les débats par la mairie de Paris.

L’opposition et les résidents possédant des SUVs électriques ont vivement réagi.

L’initiative est justifiée par une lutte contre la pollution et la sécurité routière.

De nouvelles taxes pour les SUVs à Paris

Une annonce qui fait du bruit. Jeudi, l’adjoint EELV aux mobilités à la mairie de Paris, David Belliard, a fait une annonce qui ne réjouira pas tous les automobilistes : les Parisiens propriétaires de véhicules SUV, y compris électriques ou hybrides, devront s’acquitter d’un tarif résidentiel pour stationner à Paris.

Une mesure imprévue mais nécessaire

Ainsi, même les propriétaires de SUV électriques qui bénéficiaient jusqu’à présent de la gratuité devront dorénavant payer pour se garer près de chez eux.

Une surprise pour beaucoup, car cette mesure n’était pas prévue initialement dans le projet soumis à votation. Pourtant, confrontée aux critiques selon lesquelles les résidents ne payaient pas de taxes, la mairie a procédé à cette modification. « On va donc leur demander de s’acquitter d’un tarif résident », justifie David Belliard.

Des conséquences à double tranchant

Cette décision a immédiatement suscité de vives réactions. L’opposition condamne « une instrumentalisation de la démocratie participative » selon la députée MoDem Maud Gatel.

Les résidents possédant une SUV électrique ne sont pas enthousiastes non plus. Jusqu’à présent, l’abonnement résident voiture basse émission leur permettait de stationner gratuitement dans les zones près de leur domicile jusqu’à sept jours consécutifs, ou six heures consécutives dans tout Paris. Avec l’introduction de l’abonnement de stationnement résidentiel, ces Parisiens devront dorénavant payer des tarifs plus élevés.

Une mesure nécessitée par des enjeux majeurs

Cependant, il faut voir au-delà du mécontentement initial. La maire Anne Hidalgo défend cette mesure en l’inscrivant dans un projet plus large de lutte contre la pollution et de sécurité routière. C’est un pas supplémentaire dans la transformation de la capitale, déjà engagée dans la piétonnisation des quais de Seine et la végétalisation de 200 rues.

L’impact environnemental des SUV est indéniable : selon l’ONG WWF, ils seraient « 200 kilos plus lourds, 25 cm plus longs, 10 cm plus larges » qu’une voiture standard, consommeraient 15% de carburant en plus et émettraient 20% de CO2 de plus qu’une berline.

La ville parisienne n’est pas la seule à prendre de telles mesures : Lyon et Grenoble ont également instauré des mesures similaires. Le temps nous dira si ce type de régulation gagne du terrain.