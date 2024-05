Assurances : Paris examine la requête de liquidation judiciaire d’Indexia

Presque un mois après la dissolution de SFAM, l'une des principales filiales du groupe et acteur historique, une audience se déroule en privé. Quels pourraient en être les enjeux ?

Le group Indexia devant le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Paris s’est penché, ce mercredi, sur les graves requêtes de liquidation judiciaire visant le groupe Indexia et trois de ses filiales. La tenue de l’audience, à huis clos, représente un moment critique pour le courtier en assurances, déjà englué dans de nombreux litiges judiciaires.

Les dettes colossales de la SFAM

Rappelez-vous qu’il y a moins d’un mois, la SFAM, la filiale historique et l’une des principales entités du groupe, a été liquidée. Spécialisée depuis plus de quinze ans dans les assurances du domaine numérique, la SFAM devait plus de 14,3 millions d’euros à l’Urssaf Rhône-Alpes. Cette dette massive est précisément ce qui a mené à sa chute devant le tribunal de commerce de Paris.

SFAM, Hubside, Indexia, Foriou, Cyrana… si vous avez été victime de prélèvements abusifs, ne laissez pas tomber !

Grâce au procès pénal qui se tiendra en septembre, vous aurez une chance de récupérer votre argent même si les caisses du groupe sont vides !

Un empire tentaculaire sous pression judiciaire

Indexia Group, ainsi que trois autres sociétés (Indexia Développement, Hubside, et Hubside Recycle), sont toutes liées de près à la SFAM, la maison-mère de ce groupe.

Ces entités font partie du grand réseau d’entreprises établies par l’homme d’affaires “autodidacte” Sadri Fegaier, qui revendique le titre de “plus jeune milliardaire de France”. Cependant, les problèmes judiciaires s’entassent pour lui et son empire, attirant les feux des projecteurs depuis les premières investigations de la répression des fraudes en 2019.

Des consommateurs lésés

Le groupe Indexia, et son PDG âgé de 44 ans, font également l’objet de plaintes de consommateurs et d’une deuxième enquête menée par la DGCCRF. Prévues pour démarrer le 23 septembre, ces investigations concernent des allégations de pratiques commerciales trompeuses relatives, entre autres, à la résiliation de contrats d’assurances pour téléphones et ordinateurs.

Plusieurs consommateurs ont rapporté des débits non autorisés et ont intenté des actions en justice pour obtenir le remboursement de sommes prélevées indûment. De nombreux clients ont également engagé des poursuites civiles contre des sociétés du groupe Indexia.