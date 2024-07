Paris 2024 : Barbara Butch, cible de cyberharcèlement après la cérémonie d’ouverture

Suite à une de moments déterminants de la cérémonie orchestrée par Thomas Jolly, la DJ est désormais la cible d'une violente hostilité. Comment réagira-t-elle face à cette vague de haine?

TL;DR La DJ française Barbara Butch est victime de cyberharcèlement suite à sa performance aux JO de Paris 2024.

Elle a décidé de porter plainte contre ces agressions en ligne, notamment antisémites et homophobes.

Figure emblématique de la communauté LGBT+ et active dans la lutte contre le harcèlement, elle reste fière et déterminée.

Barbara Butch, victime de cyberharcèlement

La réputée DJ française Barbara Butch fait face à un violent cyberharcèlement suite à sa performance aux côtés de Fauve Hautot, Nicky Doll et Philippe Katerine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Celui-ci a commencé le vendredi 26 juillet, mais elle n’a pas tardé à réagir en mettant en route une procédure judiciaire.

Annonce de la plainte sur Instagram

C’est sur la plateforme Instagram que Barbara Butch a révélé avoir lancé une procédure judiciaire. La lettre publiée, écrite par son avocate, détaille les graffitis haineux qu’elle a subis depuis sa performance. Parmi ceux-ci, “des menaces de mort, de torture, de viol, ainsi que de multiples insultes à caractère antisémite, homophobe, sexiste et grossophobe”.

Elle a expliqué qu’après avoir initialement choisi d’ignorer les “haters”, face à l’intensification et à la violence des messages, elle a fait le pas de porter plainte.

Engagement et bravoure face au harcèlement

Son approche face à cette violence en ligne est témoignage de sa bravoure. Refusant de se laisser museler, elle a affirmé “Je ne me tairai pas. Je n’ai pas peur de ceux qui se cachent derrière un écran, ou un pseudonyme, pour exprimer leur haine et leurs frustrations.”

Depuis plus d’une décennie, Barbara Butch est une figure clé de la scène nocturne et s’engage activement dans la lutte contre l’homophobie et le cyberharcèlement. Son engagement lui a d’ailleurs valu le titre de personnalité LGBTQ+ de l’année lors de la 4e cérémonie des Out d’Or en 2021.

Un message d’espoir et de tolérance

Malgré la situation, elle reste optimiste, fière et revendique son identité. “Je suis engagée, et je suis fière. Fière de ce que je suis, de ce que j’incarne, pour moi-même, mes proches, et des millions de Français. Ma France, c’est la France !” Ces paroles inspirantes sont accompagnées d’un choix musical symbolique, l’Hymne à l’amour d’Édith Piaf, partagé sur ses stories Instagram.