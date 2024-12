Oubli de déclaration d’adresse : une erreur coûteuse sur votre taxe d’habitation

Pour éviter de régler une taxe d'habitation injustifiée, veillez à actualiser vos informations dans les plus brefs délais si ce n'est pas déjà fait. Vous avez pensé à vérifier vos données récemment ?

Tl;dr Ne pas déclarer un changement d’adresse peut entraîner une taxe d’habitation.

Un habitant du 18ᵉ arrondissement de Paris a dû payer en raison d’un oubli.

Le changement d’adresse peut être fait en ligne ou par courrier.

Le coût d’un oubli administratif

Dans le monde de la fiscalité, un simple oubli peut avoir des conséquences financières importantes. Une anecdote récente met en évidence l’importance de tenir ses informations à jour auprès des administrations fiscales.

Un habitant du 18ᵉ arrondissement de Paris, précédemment domicilié à Fretin, dans le Nord, a appris à ses dépens que la non-déclaration de son changement d’adresse peut entraîner une taxe d’habitation non désirée.

Une erreur coûteuse

Comme l’a rapporté Le Figaro Immobilier, ce Parisien a omis de déclarer l’adresse de sa nouvelle résidence principale aux impôts. Par conséquent, le fisc a considéré son nouvel appartement comme une résidence secondaire, puisque la résidence de ses parents était toujours inscrite comme sa résidence principale.

Ainsi, il a été contraint de payer une taxe d’habitation, une taxe qui a été supprimée pour les résidences principales, mais reste en vigueur pour les résidences secondaires.

Un recours rejeté

En dépit de sa requête au tribunal administratif de Paris pour « être clément et d’annuler la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 », la décision a été « manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ». En clair, malgré sa bonne foi, notre homme devra s’acquitter de la taxe d’habitation.

Lors d’un déménagement, il est impératif de déclarer son changement d’adresse non seulement à La Poste, mais aussi aux services administratifs, à la mairie, aux impôts, à la Sécurité sociale et à la CPAM, à votre banque ainsi qu’à votre assurance. Cette démarche peut être effectuée en ligne ou par courrier, même si la première option est plus rapide.