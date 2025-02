Où la SNCF investit-elle ses 5 milliards de bénéfices sur trois ans?

Découvrez où sont passés les bénéfices de plus de 5 milliards d'euros de la SNCF en trois an.

Tl;dr La SNCF a déclaré un bénéfice net de 1,6 milliard d’euros en 2024.

Les bénéfices sont réinvestis dans l’infrastructure et contribuent au budget de l’État.

Malgré ses bénéfices, la SNCF reste endettée à hauteur de 25 milliards d’euros.

SNCF : sur la voie de la réussite financière

La SNCF peut se targuer d’une belle performance financière. Le groupe ferroviaire français, dirigé par Jean-Pierre Farandou, a enregistré un bénéfice net impressionnant de 1,6 milliard d’euros en 2024. Il s’agit de la quatrième année consécutive de bénéfices pour l’entreprise, totalisant près de 6 milliards d’euros sur cette période.

De l’usage des bénéfices

On pourrait se demander où va tout cet argent. Patricia Pérennes, économiste spécialisée dans les transports ferroviaires, nous éclaire sur la question. Selon elle, ces bénéfices ne servent pas à « payer de superbes vacances à Monsieur Farandou », mais profitent en grande partie à l’État, actionnaire unique de la SNCF.

L’entreprise, qui regroupe cinq sociétés anonymes (SA) et de nombreuses filiales, voit dans « SNCF Voyageurs » sa branche la plus rentable. Grâce à une demande croissante et une offre limitée, cette entité génère une grande partie des bénéfices. Ajoutons à cela la bonne performance de la filiale de transport public Keolis (+9,6 %) en 2024, qui a également contribué à la hausse des bénéfices.

Un réinvestissement stratégique

Cependant, l’État ne met pas tout cet argent de côté. Une grande partie des bénéfices est réinvestie dans le groupe, notamment dans « SNCF Réseau », la société qui gère les infrastructures.

Au moins 60 % des bénéfices sont réinjectés pour entretenir le réseau, précise Patricia Pérennes. Toutefois, ces investissements ne concernent pas les lignes secondaires, souvent financées par les régions, les départements, les communes et la SNCF.

Et la question du prix des billets ?

Qu’en est-il des 40 % restants ? Selon Pérennes, ils sont versés au « budget général de l’État » et peuvent être alloués à d’autres dépenses : éducation, culture, défense, etc. Cela soulève la question de la baisse du prix des billets. Une mesure populaire, mais qui ne bénéficierait qu’à une partie de la population, principalement constituée de cadres, selon l’économiste.

En dépit de ces bons résultats, la SNCF reste endettée à hauteur de 25 milliards d’euros. Un défi à relever pour l’entreprise qui, malgré tout, continue à jouer un rôle majeur dans le paysage ferroviaire français.