Où est passée la fusée Starship après son retour dans l’atmosphère ?

Selon SpaceX, le vaisseau spatial s'est égaré lorsqu'il était censé atterrir dans l'océan Indien. Qu'est-ce qui a bien pu causer cette perte inattendue ?

Une tentative réussie mais non conclue

La semaine dernière, le monde a assisté à un spectacle extraordinaire. Starship, la plus grande fusée jamais construite, a décollé avec succès depuis la base spatiale de Boca Chica au Texas. Un engin impressionnant long de 120 mètres et propulsé grâce à 3.400 tonnes de méthane et d’oxygène, conçu par SpaceX, la société d’Elon Musk.

Une fin mystérieuse

Malgré ce décollage réussi, la mission n’a pas connu une issue aussi positive. En effet, “Starship”, capable de dépasser l’atmosphère et d’atteindre 200 km d’altitude, n’est jamais revenue sur Terre comme prévu. D’après les experts, elle aurait probablement explosé lors de sa rentrée atmosphérique.

Les conséquences du désastre

Cette perte soudaine pose plusieurs questions. Comment un engin de 50 mètres a-t-il pu être égaré alors qu’il était suivi de près par des experts ? Qu’est-il réellement arrivé lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre ? L’enquête menée par le régulateur aérien américain (FAA) devrait permettre de faire la lumière sur les nombreux mystères entourant cet incident.

L’enjeu pour SpaceX et la NASA

La fusée Starship est plus qu’un simple projet pour SpaceX et Elon Musk. C’est une part essentielle de leur ambition de faire de l’humanité une espèce multiplanétaire. De son côté, la NASA envisage d’utiliser ce vaisseau pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune lors de la mission Artémis 3, programmée pour 2026.

En dépit de ces déboires, la détermination de SpaceX et de la communauté spatiale reste intacte. Comme chaque échec a une valeur éducative, cet incident ne fait que renforcer leur envie de pousser les limites de la technologie pour accomplir quelque chose d’extraordinaire.