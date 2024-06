Nuit agitée en Nouvelle-Calédonie suite au transfert de militants indépendantistes vers la métropole

La coordination des actions de terrain exige avec insistance la libération immédiate de sept indépendantistes calédoniens clés, actuellement en examen, qui seraient les instigateurs des émeutes. Que signifie cette demande pour la situation en Calédonie?

Tl;dr La CCAT revendique la libération de ses militants incarcérés en métropole.

Elle dénonce les “tactiques coloniales” de la France.

Le transfert des indépendantistes en métropole provoque des violences.

Un mort et des dommages matériels ont été rapportés.

Les revendications de la CCAT

La cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), accusée par les autorités françaises d’avoir mené le soulèvement contre la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie, a lancé un appel pressant la France à libérer et renvoyer ses militants incarcérés en métropole, le lundi 24 juin.

Dans son communiqué, l’organisation insiste sur le fait que ses membres doivent être jugés sur leur terre natale, qualifiant leurs transferts vers la métropole de “tactiques coloniales“.

Condamnation et appel

La CCAT affirme que le verdict rendu pour les onze militants arrêtés est à la fois intolérable et inacceptable. Elle estime également que la détention en métropole des dirigeants indépendantistes kanak est une sérieuse entrave à leurs droits à la vie privée et familiale. Cette réaction se fait l’écho de la dénonciation par la Ligue des droits de l’homme du déplacement des dirigeants de la CCAT à plus de 17 000 kilomètres de leur terre natale.

Nouvelle-Calédonie : une nouvelle flambée de violences a eu lieu cette nuit après l'incarcération en métropole de militants indépendantistes dont Christian Tein, le chef de la CCAT. La Cellule de coordination des actions de terrain exige leur "libération" et leur "retour… pic.twitter.com/Nlc07j1iOP — Agence France-Presse (@afpfr) June 24, 2024

Conduite à des émeutes

Après ces arrestations, les territoires français du Pacifique ont été le théâtre d’une reprise soudaine des violences. Un des cas marquants de ce regain de violences est l’incendie des locaux de la police municipale à Dumbéa, au nord de Nouméa.

Les violences ont également causé la mort d’un jeune homme de 23 ans qui a succombé à une “détresse respiratoire“. Le parquet a lancé une enquête à ce sujet.

Vers une résolution de la crise ?

Face à ces événements, le haut-commissariat, représentant de l’État français en Nouvelle-Calédonie, a indiqué être intervenu sur l’ensemble de la Grande Terre, ainsi que sur les îles des Pins et Maré.

Cependant, la situation reste tendue et il est essentiel que les autorités prennent rapidement des mesures pour apaiser le climat, respecter les droits des indépendantistes et rétablir la confiance.