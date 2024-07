Nouvelle stratégie révolutionnaire dans la lutte contre la leucémie

Des chercheurs franco-suisses ont découvert la manière de cibler et d'éliminer les cellules responsables de la maladie tout en préservant les cellules saines. Quels pourraient être les implications de cette découverte pour l'avenir de la médecine ?

TL;DR La leucémie aigüe myéloïde est un cancer du sang fréquent et mortel.

Ces cellules souches leucémiques échappent souvent aux chimiothérapies actuelles.

Des chercheurs suisses et français ont identifié une nouvelle cible thérapeutique.

En quête d’une nouvelle approche thérapeutique pour la leucémie aigüe myéloïde

La leucémie aigüe myéloïde (LAM), le cancer du sang et de la moelle osseuse le plus courant chez l’adulte, est une maladie implacable qui alourdit le cœur de ceux qui sont touchés ou de leurs proches. Contrairement à d’autres cancers, la LAM est caractérisée par une accumulation rapide de cellules souches leucémiques, qui détruisent et remplacent rapidement les cellules saines du sang.

Une maladie persistante et mortelle

Outre sa propension à émerger rapidement, la leucémie myéloïde aigüe est une maladie notoirement mortelle : elle est fatale pour la moitié des personnes touchées de moins de 60 ans et pour 85% d’entre elles passé cet âge.

Particulièrement dangereuses sont les cellules souches leucémiques – dites «dormantes» ou «quiescentes», qui échappent aux chimiothérapies disponibles et qui peuvent souvent ressurgir après le traitement, entraînant une récurrence de la maladie.

Des percées prometteuses dans la recherche

Heureusement, une équipe de chercheurs de l’Université de Genève a récemment fait une découverte majeure : «En identifiant des caractéristiques génétiques et métaboliques propres aux CSL», ils ont pu mettre en lumière une voie d’action potentiellement exploitable, offrant ainsi de nouvelles pistes pour contrecarrer la maladie.

Ces résultats, publiés dans Science Translational Medicine, ont révélé une cible thérapeutique potentiellement exploitée pour la prise en charge de la LAM – une avancée significative dans la lutte contre ce cancer impitoyable.

Un nouvel espoir pour la lutte contre la leucémie

En exploitant des techniques de bio-informatique avancées, les chercheurs ont découvert un processus dépendant d’une protéine appelée NCOA4, crucial pour la survie des CSL dormantes. En inhibant cette protéine, ils ont constaté que les cellules souches leucémiques sont plus susceptibles de mourir.

Cette découverte représente une nouvelle stratégie thérapeutique possible, ouvrant la voie à de nouveaux traitements plus efficaces. En effet, un composé capable de bloquer NCOA4 est déjà en développement pour des essais cliniques.

Pour autant, la recherche ne s’arrête pas là : l’équipe continuera à approfondir les mécanismes de la ferritinophagie, une stratégie prometteuse contre ce redoutable adversaire.