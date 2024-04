Nouvelle campagne de vaccination Covid : qui est concerné ?

L'objectif premier de cette campagne contre le coronavirus est de protéger les personnes âgées ou avec un système immunitaire affaibli.

Tl;dr Une campagne de vaccination ciblée débute en France

Sont visées les personnes de 80 ans et plus et immunodéprimées

Les vaccins utilisés seront Pfizer/BioNTech et Novavax

Extension de la campagne possible jusqu’au 15 juillet.

Une nouvelle campagne de vaccination ciblée lancée en France

La France démarre ce lundi une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Cette initiative s’inscrit dans le but de protéger les personnes les plus à risque, notamment les individus de 80 ans et plus, ainsi que les personnes immunodéprimées, comme l’a annoncé le ministère de la Santé en février.

Les spécificités de la campagne printanière

Sur conseil de la Haute Autorité de santé (HAS), la campagne de vaccination printanière se tiendra du 15 avril et 16 juin. Au-delà des personnes ciblées, tout individu souhaitant un rappel pourra en bénéficier, à condition de respecter une période de trois mois après sa dernière injection ou infection de Covid.

Les vaccins employés lors de cette campagne seront principalement le Pfizer/BioNTech, spécifiquement développé pour contrer le variant Omicron XBB.1.5, et, en second recours, le Novavax.

#VaccinerProtéger | Le renouvellement vaccinal contre le #Covid19 est lancé à partir d'aujourd'hui. ℹ Il est recommandé pour les personnes les plus fragiles, exposées aux risques de complications graves. RDV chez un pro. de santé ou sur https://t.co/YyUaYGCTq4 ⤵ — Ministère de la Santé et de la Prévention (@Sante_Gouv) April 15, 2024

La possibilité d’une extension de la campagne

La HAS a également évoqué la possibilité d’élargir la campagne jusqu’au 15 juillet, si la situation épidémique justifie cette décision. “Protéger les plus fragiles susceptibles de développer des formes graves et de présenter des complications sévères” reste l’objectif premier durant ces campagnes, explique le ministère de la Santé.

Cette campagne printanière fait suite à celle qui s’est déroulée cet automne et cet hiver, ciblant principalement les personnes de plus de 65 ans, les personnes vulnérables, atteintes de comorbidités, et les résidents en Ehpad.