Nouveautés du 1er septembre : Prélèvement à la source, IST, retraites… tout ce qui change

Chaque mois, de nouvelles mesures sont mises en place. Faisons un tour d'horizon des règlements à venir. Quelles sont les impacts de ces nouvelles dispositions ?

TL;DR Renouvellement des méthodes pédagogiques pendant la rentrée scolaire et actualisation des cotisations retraites.

Modification du taux de prélèvement à la source et simplification du dépistage des IST.

Ajustements des procédures agricoles, des restrictions sur les liquides en cabine et tarification élevée du stationnement pour les SUV à Paris.

Encadrer la Rentrée Scolaire

La ministre démissionnaire de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé le mardi 27 août dernier des innovations pédagogiques pour la rentrée de cette année.

Parmi elles, l’implémentation de « groupes de besoins » en français et mathématiques pour les élèves de sixième et cinquième. Cependant, ces changements seront mis en place « avec souplesse et pragmatisme » comme l’a promis la ministre.

D’autres Avancées Scolaires

Une « tenue unique » sera mise à l’essai dans une centaine d’établissements. Actuellement, cette mesure concerne 90 établissements. En parallèle, une « pause numérique » est en cours d’expérimentation dans 195 établissements dont cinq sont situés dans le Sud-Ouest.

Des évaluations générales seront imposées aux élèves de CE2 et CM2, une décision contestée par plusieurs syndicats enseignants qui envisagent une grève.

Augmentation des Pensions Retraites

Plus d’un million de personnes gagnant une retraite minimale verront leur pension augmentée en septembre. Cette hausse, qui pourrait atteindre jusqu’à 100 euros brut par mois, est prévue par la réforme des retraites entrée en vigueur il y a un an.

Revalorisation des Cotisations et Dépistage des IST

Les salariés risquent d’être surpris par un éventuel changement du montant indiqué sur leur bulletin de salaire en septembre. Chaque année, durant ce mois, le taux de prélèvement à la source peut être revu.

Depuis le 1er septembre 2024, il est possible de faire un dépistage de quatre infections sexuellement transmissibles en laboratoire de biologie médicale sans ordonnance.

Agriculture et Voyages Aériens

En agriculture, une simplification pour les formalités des projets est en train d’être mise en application. Par ailleurs, pour les voyageurs aériens, la règle des 100 ml pour les liquides en cabine sera de nouveau en vigueur à partir du 1er septembre 2024.

Bâton financier pour les SUV à Paris

Les propriétaires de SUV à Paris devront faire face à un tarif de stationnement multiplié par trois à partir du 1er septembre. C’est le résultat d’une votation organisée par la ville de Paris le 4 février dernier.

Cette mesure exclut les résidents parisiens, les personnes à mobilité réduite (PMR), les chauffeurs de taxi et les artisans et professionnels de santé éligibles au tarif professionnel.