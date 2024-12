Nouveau tarif TURPE en février: votre facture d’électricité va-t-elle augmenter?

Découvrez comment le nouveau tarif TURPE pourrait impacter votre facture d'électricité en février : allez-vous devoir payer plus cher ?

Tl;dr Le tarif d’utilisation des réseaux publics (TURPE) augmentera en février.

Le TURPE représente entre 20% et 30% de la facture d’électricité.

La hausse du TURPE impactera tous les consommateurs.

Les factures d’électricité vont augmenter

Chers lecteurs, attendez-vous à voir vos factures d’électricité grimper à partir de février prochain. En effet, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, aussi connu sous l’acronyme TURPE, est sur le point d’augmenter.

Qu’est-ce que le TURPE ?

Le TURPE est un tarif qui sert à rémunérer les gestionnaires de réseau comme Enedis. Il est utilisé pour l’entretien du réseau électrique et constitue une part non négligeable de votre facture d’électricité. En effet, il représente entre 20% et 30% de la facture totale.

Conséquences de l’augmentation du TURPE

Cette hausse, qui devrait être d’environ 10%, impactera tous les consommateurs, qu’ils soient aux tarifs réglementés de vente ou en offre indexée. Néanmoins, la Commission de régulation de l’énergie a annoncé que malgré cette augmentation, les clients devraient voir le prix de leur électricité diminuer d’environ 14% grâce à une baisse des prix de gros de l’électricité.