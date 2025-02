Nouveau plafond de 2100€ par mois pour ce livret défiscalisé plus rentable que le Livret A

Les Français peuvent profiter de revenus additionnels stables grâce à de nombreux livrets réglementés, bien que leur accès soit soumis à certaines conditions, comme c'est le cas pour ce livret défiscalisé. Mais quelles sont ces conditions précises?

Tl;dr Le livret d’épargne populaire (LEP) offre un meilleur rendement que le Livret A.

Le LEP est accessible aux personnes ayant des revenus modestes.

Les intérêts du LEP sont exonérés de prélèvements sociaux et d’impôts.

Le Livret d’Épargne Populaire : une option rentable pour les revenus modestes

Dans le monde de l’épargne réglementée, de nombreux produits existent pour aider les Français à bénéficier de sources de revenus supplémentaires et stables. Parmi eux, le Livret A est particulièrement populaire. Cependant, un autre livret défiscalisé, le Livret d’Épargne Populaire (LEP), offre de meilleurs avantages pour ceux qui respectent certaines conditions.

Le LEP : un produit attrayant malgré une baisse généralisée

Le LEP, l’un des livrets réglementés les plus attractifs, offre un taux d’intérêt de l’ordre de 3,5%. Il est destiné aux personnes ayant des revenus modestes sous condition de ne pas dépasser un plafond de revenus.

Pour une personne seule, ce plafond est de 22 822,54 euros annuels, soit environ 2100 euros par mois. Ce plafond est établi après déduction de l’abattement de 10% pour frais du revenu pour obtenir le revenu fiscal de référence.

Une sécurité pour épargnants à revenus modestes

Le LEP est l’un des placements financiers les plus sécurisés. Il n’est accessible qu’aux épargnants à revenus modestes, et pour le conserver, il est impératif que ces revenus ne soient pas supérieurs au plafond, révisé chaque année en fonction de l’inflation. Le produit est également fiable grâce à son taux de rémunération avantageux.

Le LEP en pratique

Le LEP est un placement financier réglementé par l’État, distribué par le Trésor public et dans tous les réseaux bancaires. Les intérêts sont exonérés de prélèvements sociaux et d’impôts, ce qui en fait un produit attrayant pour les personnes peu imposées ou non imposables.

Par ailleurs, chaque contribuable ne peut ouvrir qu’un seul LEP, et un foyer composé d’un couple pacsé ou marié peut en ouvrir deux.