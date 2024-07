“Nous allons gouverner” : Le NFP parviendra-t-il à s’unir sur un candidat Premier ministre ?

Le Nouveau Front populaire, désormais la principale force de l'Assemblée nationale depuis dimanche soir, doit rapidement prouver sa capacité à surmonter ses divergences internes pour pouvoir gouverner, malgré l’apparente suprématie de La France Insoumise au sein de la gauche. Seront-ils à la hauteur ?

TL;DR L’Alliance formée après la dissolution entre 171 et 199 députés au Palais-Bourbon.

Le Nouveau Front Populaire reste loin de la majorité absolue et contraint à des alliances.

Les débats concernant le leadership jouent un rôle crucial dans les futures stratégies.

L’alliance parlementaire : une reconfiguration politique

Avec une addition impressionnante entre 171 et 199 députés à l’Assemblée nationale, sous la bannière du Nouveau Front Populaire, la scène politique a subi un séisme suite à la dissolution de l’ancienne majorité. Cette nouvelle alliance marque un tournant décisif, malgré la prédominance du “front républicain contre le RN.”

Le Nouveau Front Populaire : une majorité en devenir ?

Le cap des “289 sièges”, représentant la majorité absolue, demeure toutefois une échelle à franchir pour ce nouveau front. Devant cette situation, les principales figures politiques ont apporté rapidement leurs réactions. Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, affirme que le président Macron a le “devoir d’appeler le Nouveau Front populaire à gouverner.”

Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'Histoire de France. Nous pouvons mettre en place un gouvernement du Nouveau Front populaire et enfin changer la vie !#VictoireNFP pic.twitter.com/wFwcqr3mPs — Manuel Bompard (@mbompard) July 7, 2024

Des divergences internes à montrer

Cependant, les tractations autour du leadership avivent des tensions. Qui pourrait prétendre à Matignon ? Quelle place pour Jean-Luc Mélenchon, une figure controversée de cette alliance ? Des questions qui s’imposent et alimentent le débat.

Les forces en présence

Selon les sondeurs, l’influence de La France insoumise semble prédominante au sein du bloc, avec 68 à 94 sièges. Toutefois, le Parti socialiste, revigoré par ces législatives, pourrait disposer de 55 à 69 sièges. De plus, les écologistes, malgré leur défaite aux européennes, pourraient compter entre 32 et 36 députés. Les communistes pourraient, quant à eux, obtenir entre 10 et 12 sièges.

C’est dans ce contexte que François Hollande, ancien président et figure notable du parti socialiste fait son retour à l’hémicycle, malgré une relation glaciale avec Olivier Faure, patron du PS.

Les défis auxquels doit faire face cette nouvelle alliance restent plus que jamais d’actualité. Comment gérer les tensions internes, s’entendre sur un programme de gouvernement, aboutir à des candidatures communes, toutes ces questions restent en suspens. Seront-ils capables de se maintenir, malgré les divergences et le rapport de force en constante évolution ? Seule l’avenir nous le dira.