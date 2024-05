Nintendo en dit davantage sur sa future console, la Switch 2

Le fabricant japonais a mis fin aux spéculations en confirmant qu'il révélera des détails sur sa prochaine console dans un délai de dix mois. Quelles surprises nous réservent-ils pour cette nouvelle console?

Tl;dr Nintendo annonce des informations sur le successeur de la Switch.

Aucune mention de la nouvelle console lors de la communication de juin.

Retard possible du lancement jusqu’en 2025 selon certaines rumeurs.

Aucune indication précise sur les caractéristiques de la nouvelle console.

Les attentes montent autour de la nouvelle console Nintendo

Dans le monde du divertissement numérique, le géant des jeux vidéo japonais Nintendo a émis une annonce captivante ce mardi. L’annonce concerne le successeur tant attendu de sa console pionnière, la Switch, qui a maintenant plus de sept ans.

Perspective d’une annonce officielle

Shuntaro Furukawa, le président du groupe a fait savoir qu’une déclaration relative à la “nouvelle Switch” sera faite durant l’année fiscale se conclus fin mars 2025. Cependant, il a explicitement mentionné que « aucune mention » de cette console successeur ne sera faite lors de l’événement de communication médiatique prévu en juin.

C'est officiel : Nintendo annoncera la nouvelle console succédant à la Nintendo Switch lors de cette année fiscale avant mai 2025 ! (Déclaration de M. Furukawa, président de Nintendo) #NintendoSwitch pic.twitter.com/f5k0k252QP — Nintendo Actu (@NintendoActu) May 7, 2024

Préparation pour la fin de vie de la Switch

Les interventions publiques de Nintendo prévues pour juin devraient se concentrer sur les jeux à paraître d’ici la fin de l’année, ce qui rappelle également que la vie de la Switch première du nom touche à sa fin.

Des rumeurs et des spéculations non confirmées ont créé un véritable bourdonnement autour de la possible “Switch 2” durant ces dernières années. Cependant, ces attentes ont connu un coup dur en février dernier lorsque plusieurs sources médiatiques ont évoqué un possible report de son lancement à 2025.

Indiscrétions autour de la “Switch 2”

Malgré une myriade de rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, rien n’indique concrètement à quoi ressemblera cette nouvelle console. Il est toutefois prévu que la nouvelle console s’inspire de son prédécesseur, la Switch, dont la réussite est indéniable avec 140 millions d’exemplaires vendus. Quoi qu’il en soit, les yeux du monde sont rivés sur Nintendo, attendant avec impatience la sortie de leur nouvelle merveille.