Netflix commence à restreindre les comptes ‘Essentiel’ à l’international sauf en France

La célèbre plateforme de streaming confirme au Parisien qu'elle n'envisage pas actuellement de lancer un projet semblable en France. Elle dément également les rumeurs récentes concernant une offre gratuite. Quelle sera sa prochaine innovation alors ?

Tl;dr Netflix suspend les comptes “Essentiel” dans certains pays.

L’offre Essentiel était déjà retirée pour les nouveaux abonnés.

Seuls les résidents du Royaume-Uni et du Canada sont concernés.

Netflix dément l’introduction d’une offre gratuite.

Netflix suspend l’offre “Essentielle”

Netflix, le géant du streaming, fait parler de lui. Selon des témoignages repérés par la chaîne d’information française BFMTV, la plateforme aurait commencé à suspendre les comptes d’abonnés bénéficiant de l’offre “Essentiel” dans certains pays, avec une notification sur leur écran : « Choisissez une nouvelle formule pour continuer à regarder ».

Un panorama des offres Netflix

En plus de l’offre “essentielle”, à 10,99 € par mois sans publicité, Netflix propose également d’autres options d’abonnement. Pour 13,49 €, vous pouvez accéder à l’offre « Standard », ou pour 5,99 € à une « Standard avec publicité ».

Pour les plus exigeants, une offre “Premium” à 19,90 €, permet de profiter de la résolution 4K, de quatre écrans partagés et également sans publicité. Depuis décembre 2023, l’offre “Essentiel”, qui était l’option historique de la plateforme, n’est plus accessible aux nouveaux abonnés.

Une décision touchant uniquement le Royaume-Uni et le Canada

Les utilisateurs résidant au Royaume-Uni et au Canada sont les seuls concernés par cette suspension. Le Parisien a sollicité Netflix à ce sujet et l’entreprise a assuré qu’aucun projet de ce type n’est prévu en France.

Pas d’offre gratuite en vue

Confronté aux rumeurs diffusées récemment dans la presse, Netflix s’est vu forcer de faire une déclaration pour le moins claire : « Aucune mise en place d’une offre gratuite n’est en cours ».

Dans cette ère de la digitalisation où le « tout streaming » prime, une telle décision de la part de Netflix suscite des interrogations et reste à suivre attentivement.