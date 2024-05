Motion de censure : le gouvernement dans la ligne de mire du RN et LFI pour sa gestion des finances publiques

Lundi, lors d'un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition ont vivement critiqué le bilan gouvernemental, qui fait maintenant face à plusieurs motions de censure.

Tl;dr L’opposition critique le gouvernement pour la dégradation des finances publiques.

Le ministre des Finances Bruno Le Maire défend une “feuille de route” pour redresser l’économie.

Les prévisions du gouvernement sont qualifiées de “manque de crédibilité” par l’opposition.

Le Rassemblement national et La France insoumise menacent d’une motion de censure.

Les reproches de l’opposition

Lundi à l’Assemblée nationale, le gouvernement a fait face à une volée de critiques de la part de l’opposition. Celle-ci dénonce une dégradation significative des finances publiques.

Les mouvements La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) ont même évoqué une possible motion de censure avant fin mai, en l’absence d’un budget rectificatif présenté avant les prochaines élections européennes.

La défense du gouvernement

Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a voulu quant à lui transcender les querelles politiques. Il a proposé de s’associer à tous “les parlementaires de l’opposition qui souhaitaient rétablir les finances publiques”. Pour redresser l’économie après la crise du Covid-19 et l’inflation, il a défendu une “feuille de route”. Celle-ci serait basée sur la croissance et le plein emploi, des réformes structurelles telles que celle de l’assurance chômage, et une réduction des dépenses publiques.

Une crédibilité mise en doute

Au sein de l’opposition, de gauche comme de droite, cette “feuille de route” est perçue avec scepticisme. Selon eux, elle reflète un manque de crédibilité et symbolise “l’échec de vos politiques”, comme l’a exprimé Éric Coquerel, président LFI de la commission des Finances. Pour lui, l’exécutif préfère s’attaquer à la protection sociale qu’à toucher aux revenus du capital.

Menace d’une motion de censure

Si le gouvernement ne présente pas de budget rectificatif pour l’année en cours d’ici “trente jours”, Jean-Philippe Tanguy (RN) a annoncé que son groupe déposera une motion de censure. Éric Coquerel (LFI) a abondé dans le même sens, déplorant le fait que le gouvernement “contourne” le Parlement en remaniant le budget 2024 par décrets. De son côté, le gouvernement a écarté ces dernières semaines l’hypothèse d’un budget rectificatif.